Serait-on en train d’assister à la naissance d’un grand acteur européen de la gestion des flottes mobiles au service du Green IT ? Le français Betoobe s’empare de Connexing.

La startup française Betoobe, éditeur de logiciels spécialisé dans la gestion de l’Environnement de l’Utilisateur Connecté et connu pour sa plateforme SaaS « Mobilehub » annonce le rachat de la startup nantaise Connexing, un acteur européen de la vente de produits informatiques de seconde main dans un esprit très Green IT. Green IT. Cette annonce survient un an après celle d’Adjungo (gestion de flottes mobiles) par Betoobe et une période au cours de laquelle la société a connu une croissance fulgurante de 300%.

Cette acquisition permet à Betoobe de renforcer son offre et son positionnement sur le marché du digital workplace, tout en intégrant une démarche industrielle vertueuse et écologique. Elle s’inscrit dans une volonté d’étendre un peu plus Mobilehub sur le marché Européen. La plateforme permet aux entreprises de gérer l’ensemble du cycle de vie de leurs équipements connectés (smartphones, PC, tablettes), depuis leur fourniture jusqu’à leur recyclage. Betoobe veut se distinguer par son approche responsable, qui vise à optimiser l’utilisation des ressources, à réduire les coûts et à limiter l’impact environnemental.

Avec cette alliance, le groupe combiné compte désormais plus de 70 employés et vise un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros en 2023, s’étendant sur cinq pays européens : France, Italie, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg.

Pour Sébastien Reverdy, CEO du groupe Betoobe, « cette alliance confirme notre identité commune, nos valeurs, notre ADN RSE et nos engagements envers nos partenaires et nos clients. Ce rapprochement consolide notre positionnement sur le marché et renforce notre capacité à proposer des solutions encore plus innovantes, performantes et complémentaires. Afin de poursuivre la dynamique engagée, les organisations sont conservées dans leur intégralité. Ensemble, nous serons en mesure de relever les défis futurs et d’offrir des produits et services de haute qualité à nos clients, tout en maintenant notre engagement envers toutes nos parties prenantes.

