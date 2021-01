Pour aider les entreprises à concrétiser leurs démarches Green IT, le groupe Econocom propose une nouvelle offre d’accompagnement centrée sur son outil de calcul « Watt’s Green ».

Spécialisé dans les services liés à la transformation numérique, le groupe européen Econocom a initié en 2017 une démarche de Green IT : mutualisation des datacenters pour rationaliser la consommation énergétique, politique d’achat des équipements favorisant le matériel doté d’une classe énergétique verte, équipement des collaborateurs en ordinateurs portables exclusivement de seconde main, réduction des impressions, etc.

Efficace, cette stratégie s’est concrétisée par des baisses régulières de l’empreinte environnementale du numérique de la société. « Sur la dernière année, nous l’avons encore baissé de 18% », précise Véronique Di Benedetto, Vice-Présidente France d’Econocom.

Forte de cette expérience, la société a formalisé une nouvelle offre pour ses clients. Articulée autour de son calculateur Watt’s Green, elle est portée par une division du même nom composée d’experts en Green IT qui accompagnent l’entreprise dans une démarche globale.

Le service comprend notamment :

– la réalisation d’un audit énergétique et environnemental des équipements numériques,

– la définition et la mise en place d’un plan d’action à partir des résultats générés

– et, enfin, la mesure des actions engagées permettant d’agir sur les impacts environnementaux du numérique.

La méthode mise en place par Econocom agit sur deux fronts :

– Son calculateur Watt’s Green permet de calculer la consommation énergétique des équipements numériques en kWh et leur équivalence en CO2. La mesure est effectuée à partir des fichiers d’inventaire du parc IT et des informations communiquées par les clients, Watt’s Green ne nécessitant aucune installation spécifique.

– Parallèlement, le groupe applique la méthode ACV (analyse du cycle de vie) au parc numérique, permettant ainsi à ses clients d’obtenir une vision plus globale de leur empreinte, incluant non seulement le cout environnemental des usages mais aussi de la fabrication des équipements sans oublier la gestion de la fin de vie (recyclage, reconditionnement, etc.).

À partir des données collectées et des mesures effectuées à l’aide du calculateur et de la méthode ACV, l’entreprise peut ainsi engager des actions plus pertinentes et adopter de nouvelles pratiques afin de réduire son empreinte.

« À terme, toutes nos offres auront un volet Green IT. C’est l’objectif que nous nous sommes fixés pour accompagner les entreprises dans leur démarche RSE parce que nous sommes persuadés que c’est la seule façon d’avoir un impact sur l’empreinte environnementale du numérique. Dit autrement, tout nouveau projet, quel qu’il soit, doit être pensé en ajoutant la dimension environnementale à tous les autres critères habituels, qu’il s’agisse d’expérience client ou encore de performances. RSE, DSI et business doivent travailler main dans la main », affirme Véronique Di Benedetto.