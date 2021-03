Une nouvelle infographie résume en quelques chiffres clés les défis du recyclage des terminaux mobiles et la croissance du marché de la seconde main…

350 000 téléphones mobiles et smartphones sont jetés à la poubelle chaque jour dans le monde !

Ces appareils constituent aujourd’hui l’un des plus grands défis écologiques du numérique. Comme le rappelle la dernière étude de GreenIT.fr sur l’empreinte du numérique, ces appareils constitueront à eux seuls jusqu’à 16% de l’empreinte de toutes les technologies numériques vers 2025. En cause, leur fabrication coûteuse en ressources rares et hautement impactante en CO2. Ainsi, l’empreinte carbone des smartphones rien que sur la France est de 1,57 million de tonnes de CO2 (13% de l’empreinte CO2 du numérique dans l’hexagone) …

Dans une nouvelle infographie, le spécialiste de la reprise et de la revente e-Recycle rappelle les données clés du marché de la téléphonie, son impacte sur l’écologie, et la nécessité de donner une seconde vie à appareils bien trop fréquemment renouvelés.

En effet, la moyenne de conservation d’un smartphone est de 23 mois (moins de deux ans) et 65% des Français changent de téléphone mobile alors que leur appareil fonctionne encore.

La bonne nouvelle, c’est que le marché de la seconde main – qui permet de prolonger la durée de vie des appareils produits – prend de l’ampleur. Bien sûr, il ne faudrait pas que cet engouement se traduise parallèlement par un renouvellement encore plus fréquent des appareils neufs. Mais aujourd’hui, 225 millions de smartphones vendus en 2020 étaient des appareils d’occasion.

Et la France n’est pas le plus mauvais élève en la matière : 41% des téléphones usagés sont vendus ou donnés, c’est le 2ème meilleur taux d’Europe. Et 24% des Français déclarent que leur prochain smartphone sera d’occasion. La France est aussi le 3ème pays européen qui recycle le plus de smartphones.

Autre nouvelle rassurante, 78,2% des éléments constitutifs d’un smartphone sont aujourd’hui recyclables.