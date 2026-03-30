L’agent logiciel d’OpenAI change d’échelle. Avec des plugins versionnés, partageables et pilotables par l’entreprise, Codex ne se limite plus à produire du code et ambitionne d’orchestrer l’ensemble du cycle d’ingénierie.

OpenAI vient d’ouvrir un nouveau front dans la guerre des agents de développement IA. Son agent Codex, longtemps cantonné à la génération de code dans une sandbox cloud ultra-verrouillé, s’ouvre au monde extérieur grâce à un système de plugins annoncé fin mars. Un virage stratégique qui vise directement Claude Code d’Anthropic, le leader du segment.

Codex, la réponse d’OpenAI à Claude Code

Pour ceux qui auraient raté un épisode : Codex est l’agent de développement logiciel autonome d’OpenAI. Il tourne dans le cloud et utilise le modèle GPT-5.3-Codex (25 % plus rapide que son prédécesseur, selon OpenAI, et consommant 48 % de tokens en moins).

Plus d’un million de développeurs l’ont utilisé le mois dernier, et l’usage a doublé depuis le lancement du modèle GPT-5.2-Codex.

Codex est accessible via l’application Codex (macOS et Windows depuis mars), le CLI en ligne de commande, et les extensions IDE (VS Code, JetBrains). Il est proposé aux abonnés ChatGPT Plus, Pro, Business, Edu et Enterprise.

Les plugins, c’est quoi concrètement ?

Jusqu’ici, Codex proposait des « skills », des jeux d’instructions prédéfinies pour automatiser des tâches sur un projet personnel. Utile, mais non partageable.

Les plugins vont plus loin : ce sont des bundles installables qui empaquettent skills, connecteurs d’applications et configurations de serveurs MCP dans un package unique, versionné et partageable au sein d’une équipe ou publiquement.

En clair, au lieu de demander à chaque développeur de configurer individuellement ses outils, on installe un plugin et tout le monde part de la même base. Plus de vingt plugins sont disponibles au lancement, avec des intégrations pour Figma, Notion, Gmail, Google Drive, Slack, Sentry, Datadog, Linear, Jira, Box, Cloudflare, Vercel et Hugging Face.

Au-delà du code : la vraie ambition

L’arrivée des Plugins ouvre la portée de Codex. Nombre de ces plugins ne sont en effet pas directement liés au code : ils couvrent la planification, la recherche et la coordination, ces phases qui précèdent et suivent l’écriture du code proprement dit. Résumer des canaux Slack, extraire des specs depuis Notion, consulter des logs d’erreurs Sentry pendant qu’on corrige un bug : Codex se mue en agent d’ingénierie logicielle à spectre complet.

L’update introduit également « Codex Triggers », une fonctionnalité qui permet à l’agent de réagir automatiquement à des événements GitHub, comme des nouvelles issues ou des pull requests, transformant Codex en coéquipier d’ingénierie permanent.

OpenAI prévoit par ailleurs de fusionner Codex et ChatGPT dans une « superapp » plus tard cette année. Si les capacités plugins sont portées dans cette superapp, leur champ d’application pourrait s’étendre bien au-delà du développement logiciel.

L’angle entreprise : gouvernance et standardisation

OpenAI joue clairement la carte enterprise. Le contrôle centralisé des plugins autorisés, bloqués ou déployés par défaut répond directement aux préoccupations de sécurité, de conformité et de cohérence opérationnelle des DSI. Les administrateurs peuvent définir des politiques d’installation (installé par défaut, disponible, ou interdit) via des catalogues JSON.

Reste désormais à OpenAI le plus difficile : construire un écosystème tiers audité et interopérable. Sans cet écosystème externe, Codex risque une extensibilité limitée au-delà des cas d’usage d’ingénierie pure. Et, pour l’instant, le répertoire officiel ne contient que des plugins contrôlés et approuvés par OpenAI. La publication en libre-service n’est pas encore disponible.

Codex peut-il rattraper Claude Code ?

Avec cette nouvelle fonctionnalité, Codex se rapproche un peu plus de son grand concurrent Claude Code d’Anthropic. Pour rappel, ce dernier propose un système de plugins comparable depuis cinq mois. Il dispose déjà d’un marketplace intégré, du support des sous-agents (que Codex ne propose pas encore), et d’un accès natif à la machine locale, là où Codex fonctionne dans un conteneur cloud.

Claude Code affiche un run rate de 2,5 milliards de dollars et génère 135 000 commits GitHub quotidiens.

Claude Code s’est imposé d’abord par adoption enthousiaste des développeurs individuels, exactement comme Git, VS Code ou Docker en leur temps. OpenAI, avec ses contrôles de gouvernance et son marketplace mentionné 41 fois dans un seul billet de blog, construit la réputation de son produit par le haut pour d’abord séduire les DSI.

Les plugins Codex corrigent une lacune technique majeure (l’isolement de la sandbox), adoptent le bon standard (MCP), et ouvrent la voie vers un écosystème extensible. Il reste maintenant à OpenAI de prouver que les développeurs veulent y vivre, pas seulement que les DSI veulent y investir. La bataille s’annonce passionnante.

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