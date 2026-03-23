Est-ce que trop d’apps tuent les apps ? OpenAI semble le croire et travaille à fusionner ses trois outils desktop phares en une « SuperApp » unique. Objectif : en finir avec la fragmentation et reprendre l’initiative face à Anthropic et Google.

Sur le desktop (comprenez le bureau de votre PC ou Mac), OpenAI a multiplié les paris ces derniers mois. D’abord, l’app Codex, lancée sur macOS puis étendue à Windows début mars 2026, s’est imposée comme un véritable centre de commande pour le développement piloté par agents IA. Plus d’un million de développeurs l’utilisent déjà, et l’outil va bien au-delà du simple copilote de code : gestion multi-agents en parallèle, worktrees Git intégrés, « Skills » personnalisables, automatisations récurrentes. Codex, c’est le pari qui a fonctionné.

Ensuite, il y a Atlas. Lancé en octobre sur macOS uniquement, ce navigateur construit autour de ChatGPT promettait de repenser la navigation web grâce à un assistant IA omniprésent, un mode agent capable d’agir sur les sites visités, et des « browser memories » qui mémorisent le contexte de navigation. Sur le papier, c’est séduisant. Dans la pratique, l’expérience s’est révélée plus compliquée. Dès son lancement, Atlas a suscité des inquiétudes majeures en matière de vie privée : des chercheurs en sécurité ont signalé des vulnérabilités liées aux injections de prompt, et l’EFF a pointé que le navigateur mémorisait des recherches sensibles, comme des consultations médicales. MIT Technology Review s’est montrée particulière sévère : Atlas serait avant tout conçu pour collecter des données au profit d’OpenAI bien plus que pour servir ses utilisateurs. Et cerise sur le gâteau pour les utilisateurs Windows : toujours pas de version pour eux, cinq mois après le lancement.

Et puis, bien sûr, il y a ChatGPT Desktop, la vache sacrée. L’app conversationnelle que tout le monde connaît. Trois apps, trois interfaces, trois logiques. Visiblement, c’est trop et improductif.

Le grand ménage de Fidji Simo

C’est le Wall Street Journal qui a révélé l’affaire en fin de semaine dernière, et Fidji Simo, CEO d’OpenAI Applications (ex-CEO d’Instacart) a immédiatement confirmé sur X la fusion des trois produits desktop en une « SuperApp » unique.

Le message interne aux salariés est sans ambiguïté : « Nous avons réalisé que nous dispersions nos efforts sur trop d’applications et de stacks technologiques, et qu’il fallait simplifier. Cette fragmentation nous ralentissait et rendait plus difficile l’atteinte du niveau de qualité que nous visons. »

La feuille de route, selon les sources concordantes, voit préalablement OpenAI enrichir Codex avec des fonctionnalités agentiques allant au-delà du code et directement héritées de l’expérience OpenClaw (dont le concepteur a été débauché par OpenAI). Puis, dans un second temps, l’idée serait d’y intégrer ChatGPT et le navigateur Atlas. C’est donc Codex qui servirait de socle à la SuperApp, et non l’actuel ChatGPT Desktop. Surprenant si c’est vrai.

IPO en ligne de mire, Anthropic dans le rétroviseur

Ce virage stratégique n’a rien d’anodin. Simo, arrivée en mai 2025, pousse depuis son arrivée une culture de discipline produit et de focalisation : en clair, moins de projets « moonshot », plus d’exécution. Et elle a de bonnes raisons de presser le mouvement : une IPO potentiellement dès cette année impose de présenter un portefeuille produit lisible et cohérent aux marchés.

Surtout, la menace Anthropic est désormais largement perçue en interne. Le succès de Claude Opus, Claude Code et de Claude Cowork auprès des entreprises (en y ajoutant Copilot Cowork de Microsoft construit sur Claude Cowork et non Codex) a manifestement piqué au vif OpenAI, qui se décrit désormais en état d’« urgence élevée ».

L’ambition affichée est ici de créer un espace de travail unifié où l’on peut naviguer, converser avec l’IA, piloter les logiciels externes, piloter le PC et développer du code sans jamais changer de fenêtre, le tout dopé aux capacités agentiques. Un hub desktop « AI-native » qui, au final, pourrait métamorphoser l’expérience utilisateur au quotidien et se transformer en un hub de productivité concurrençant frontalement Microsoft 365 Copilot/Outlook et Google Workspace.

L’éléphant Microsoft dans la pièce

Reste la question qui fâche. Microsoft a investi plus de 13 milliards de dollars dans OpenAI et dispose de droits exclusifs de commercialisation sur certaines catégories de produits. Or, une SuperApp desktop qui ambitionne de concurrencer l’écosystème Office/Copilot de son propre investisseur principal, c’est au minimum inconfortable. Le mot « collision course » employé par plusieurs analystes américains, alors même que Microsoft a déjà l’intention de poursuivre OpenAI pour ses récents accords avec AWS, n’est certainement pas exagéré.

Une chose est sûre. Sous la pression d’Anthropic d’un côté et d’un Gemini omniprésent de l’autre, OpenAI repense sa stratégie et abandonne la phase « on lance tout ce qu’on peut » pour une approche privilégiant la consolidation des acquis. Le pari est ambitieux parce qu’il va, dans le fond, transformer le chatbot le plus populaire du monde en plateforme de travail intégrée. Or, chaque fois que ChatGPT change de modèle ou évolue un peu trop, OpenAI voit une levée de boucliers émerger sur les réseaux sociaux.

Néanmoins, l’heure ne peut être à l’immobilisme. « Quand de nouveaux paris commencent à porter leurs fruits, il est essentiel de doubler la mise et d’éviter les distractions » souligne d’ailleurs Fidji Simo.

Reste à voir si fusionner un chatbot, un outil de développement agentique et un navigateur controversé en une seule app relèvera du coup de génie… ou de l’usine à gaz.