Oubliez l’outil miracle et le produit révolutionnaire. La véritable valeur de l’IA ne se niche pas dans une technologie unique, mais dans l’orchestration fine de briques complémentaires au cœur même des chaînes de production. Un changement de perspective qui bouleverse la manière de mener les projets.

Depuis deux ans, l’intelligence artificielle alimente autant de promesses que de fantasmes. Des démonstrations spectaculaires ont marqué les esprits. Mais si l’effet « waouh » se veut encore présent sur les grands événements comme le dernier Sommet mondial de l’IA en Inde, en février, la vraie question est devenue beaucoup plus concrète : comment s’en servir pour trouver réellement de la valeur ?

En effet, dans de nombreuses organisations, le décalage reste frappant entre les attentes des comités exécutifs et la réalité des usages. D’un côté, des discours orientés résultats. De l’autre, des équipes confrontées à la complexité des projets, aux exigences de qualité, de délai et de fiabilité. Ce décalage installe parfois une forme de tolérance mutuelle à l’approximation. Les comités exécutifs ferment les yeux pour permettre l’expérimentation, les équipes testent et produisent, sans toujours interroger la valeur créée. Au fond, chacun accepte, pour un temps encore, de fermer les yeux sur la réalité.

Or l’expérience des projets industriels rappelle une évidence : la valeur de l’IA ne réside pas dans un outil miracle. Elle se construit dans la chaîne de production elle-même. Dans le développement logiciel, par exemple, chaque étape – de l’idéation à la conception détaillée, du développement aux tests, jusqu’à la maintenance – peut bénéficier d’un apport spécifique de l’IA. Non pas comme une substitution intégrale, mais comme un levier permettant de lever des freins bien identifiés.

Cette approche implique un changement de perspective. L’enjeu n’est pas de trouver « le » produit révolutionnaire, mais de se servir intelligemment des briques technologiques. Un grand modèle de langage peut être mobilisé en amont pour structurer les idées ou explorer des pistes. Ensuite, des modèles plus spécialisés et plus frugaux prennent le relais pour produire un code précis et soutenable dans le temps, ou vérifier des composants critiques. L’efficacité naît de cette orchestration et la qualité naît de l’utilisation appropriée de ces différents outils en regard des bons cas d’usage. La maîtrise par l’humain de la chaîne de production reste nécessaire à chaque instant pour garantir cohérence, consistance, maintenabilité sur la durée.

Mais l’essentiel n’est pas seulement technologique. L’IA ne transforme pas un projet si les pratiques de travail restent inchangées. Elle exige au contraire une chaîne outillée et cohérente, dans laquelle chaque acteur – analyste, développeur, testeur, junior ou senior – adapte sa manière de travailler. Autrement dit, la transformation est collective.

Les discussions du dernier Sommet de l’IA montrent d’ailleurs que cette maturité progresse. Les discours dépassent le seul sujet de la puissance des modèles, pour englober aussi des questions sur leur fiabilité, leur pérennité, leur coût et leur éthique. La question de la frugalité, l’une des composantes importantes de l’IA éthique, gagne en importance : comment obtenir des gains réels sans mobiliser des ressources disproportionnées ? Sur ce sujet, les industriels Indiens mettent en avant l’utilisation beaucoup plus répandue de SLM renforçant cette approche. Mais au-delà de la frugalité, l’éthique dans l’IA concerne désormais toute la chaîne depuis l’utilisateur jusqu’au gouvernement en passant par les organisations qui déploient des solutions. Ce n’est plus une option que de conserver ses données clés, ce n’est plus une option que de conserver ses facteurs différenciants. Aujourd’hui, les solutions IA se doivent d’être « éthique by design ».

Ces exigences rejoignent un autre enjeu majeur : la formation des nouvelles générations. Si l’IA modifie les métiers, elle doit aussi devenir un outil au service de l’intégration des jeunes dans le marché de l’emploi, et non une boîte noire qui les en éloigne. Un aspect moins technologique mais tout aussi important pour se projeter sur des solutions IA vraiment stables et pérennes.

Enfin, la véritable rupture réside peut-être dans le rythme. L’IA permet de prototyper plus vite, de tester davantage d’hypothèses et de rapprocher les cycles de décision. Ce raccourcissement des boucles d’expérimentation change profondément la manière de conduire les projets : on ne parie plus sur une solution unique, on a le luxe de pouvoir tester plusieurs trajectoires avant de choisir. Il est urgent d’en profiter réellement.

La transformation portée par l’intelligence artificielle n’est ni instantanée ni magique. Elle est bien progressive, exigeante et profondément liée à la capacité des humains à revoir leurs méthodes de travail. Si l’IA n’est pas une garantie de valeur, elle peut en produire dans chaque métier, à condition de regarder la réalité en face et analyser les opportunités avec lucidité.

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Par Damien Tabusse, Directeur de l’Industrialisation de l’IA chez Klee Group

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