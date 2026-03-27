Cette semaine dans ce nouvel épisode d’InfoNews Hebdo, Microsoft tente de rassurer sur Windows 11, Armis pousse la cybersécurité en continu, Commvault traque les menaces jusque dans les sauvegardes, Dell muscle le stockage pour l’IA, tandis que le Cigref alerte sur l’impact de l’IA sur le développement logiciel. Pendant ce temps, OpenAI referme brutalement le chapitre Sora.

C’est vendredi, et l’heure de retrouver InfoNews Hebdo pour un nouveau tour d’horizon d’une actualité IT toujours plus dense, plus rapide et plus structurante pour les DSI. Cette semaine, Microsoft tente de reprendre la main sur un Windows 11 abîmé par des années de frustrations ergonomiques, de bugs et de promesses trop souvent mal tenues.

Dans le même temps, la cybersécurité continue de se déplacer vers des approches plus continues, plus contextuelles et plus corrélées au réel, comme le montrent les annonces d’Armis sur la gestion de l’exposition et de Commvault sur l’analyse des menaces jusque dans les sauvegardes.

Côté infrastructures, Dell rappelle que l’IA n’est pas seulement une affaire de GPU mais aussi de stockage, de bande passante et d’architecture de données.

Et côté logiciel, le constat devient de plus en plus net : l’IA générative et agentique ne se contente plus d’assister les développeurs, elle redéfinit déjà les méthodes, les rôles et les chaînes de valeur de l’ingénierie logicielle, comme le souligne le Cigref.

Enfin, en fermant Sora, OpenAI montre que l’ère de l’IA spectaculaire cède déjà du terrain face à celle des arbitrages économiques et des usages réellement monétisables.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

AU SOMMAIRE

En Bref

Windows 11 : les promesses de Microsoft seront-elles suffisantes ?

Après des mois de crispation autour de la qualité perçue de Windows 11, Microsoft promet un recentrage sur la performance, la fiabilité et l’expérience utilisateur. Reste à savoir si ce retour au bon sens marque un vrai tournant ou simplement une opération de communication défensive.

>> Une nouvelle étude confirme les problèmes de stabilité de Windows

>> Windows 11, les 9 promesses de Microsoft : un début de dé-enshitification ou une simple comm’ de crise ?

>> Microsoft peut-elle vraiment « réparer » Windows 11 ?

Armis veut en finir avec la gestion des vulnérabilités à l’ancienne

Avec Centrix, Armis défend une approche continue et contextuelle de la détection des vulnérabilités. L’idée est claire : ne plus se contenter de scans périodiques, mais surveiller l’exposition réelle en temps quasi réel pour mieux prioriser les risques.

>> Armis Centrix veut réinventer la gestion des vulnérabilités

Commvault renforce l’analyse des menaces dans les sauvegardes

L’éditeur enrichit son offre Threat Scan pour traquer les signes de compromission avant restauration. Une évolution qui rappelle une évidence devenue stratégique : restaurer vite ne suffit plus, il faut aussi restaurer propre.

>> Commvault enrichit Threat Scan pour mieux analyser les menaces dans les sauvegardes avant restauration

Dell lance une plateforme de stockage taillée pour l’IA

Avec Lightning FS, ExaScale et son AI Data Platform, Dell veut faire du stockage un rouage central des usines à IA. Derrière l’annonce produit, c’est surtout une nouvelle vision de l’infrastructure data qui se dessine, entre fichiers parallélisés, bande passante extrême et moteurs de données accélérés par GPU.

>> NetApp dégaine AIDE et les EF50/EF80 au GTC 2026 de NVIDIA

>> Avec PowerStore 4.3, Dell pousse le QLC 30 To et muscle la reprise après incident

Les LLM deviennent plus performants… mais pas forcément moins coûteux pour les entreprises

Selon Gartner, le coût d’inférence des très grands modèles devrait fortement chuter d’ici 2030. Mais cette baisse ne signifie pas que l’IA avancée deviendra bon marché pour tout le monde, surtout à l’heure des agents, beaucoup plus gourmands en tokens et en orchestration.

Le Dossier

Développement logiciel : l’IA change déjà les règles du jeu

Le Cigref et Cast dressent un constat sans ambiguïté : l’IA générative et agentique bouleverse en profondeur l’ingénierie logicielle, du développement assisté à la modernisation applicative, jusqu’aux tests et au support. Au-delà des gains de productivité, c’est toute l’organisation du travail logiciel qui commence à se reconfigurer.

>> Rupture structurelle dans l’ingénierie logicielle avec l’IA générative et l’IA agentique – Cigref

Rendez-Vous

Digital Workplace, vitrine des nouveaux arbitrages du travail numérique

Les 8 et 9 avril, le salon Digital Workplace réunira à Paris les acteurs d’un poste de travail en pleine recomposition. Collaboration, environnement numérique, expérience salarié, gouvernance et transformation des usages y seront au cœur des débats.

>> Digital Workplace – Exposition | Conférences

Insolite

OpenAI ferme Sora et change de tempo

En stoppant son application et son modèle vidéo les plus emblématiques, OpenAI ne met pas seulement fin à un produit spectaculaire. L’entreprise envoie surtout un message brutal : dans l’IA, l’heure n’est plus aux démonstrations virales, mais aux choix stratégiques dictés par les coûts, les GPU et les revenus récurrents.

>> Stupeur dans l’IA : OpenAI ferme Sora. La fin d’un rêve, le début d’un grand recentrage stratégique…