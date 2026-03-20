Microsoft ne se contente plus de financer OpenAI, l’éfiteur avance désormais avec ses propres modèles et son propre tempo. Avec MAI Image 2, la firme veut faire de la génération d’images une brique industrielle pour les créatifs, bien au-delà de la simple démo, tout en démontrant sa maîtrise des technologies IA et sa capacité à refaire son retard.

Les relations entre Microsoft et OpenAI sont complexes et plutôt tendues depuis plus d’un an. Même si la firme de Redmond reste l’un des principaux investisseurs de la scale-up de l’IA, elle développe de son côté ses propres modèles frontières sous l’acronyme « MAI » et poursuit son propre chemin, en relative discrétion, vers l’AGI.

Microsoft n’en est d’ailleurs plus aux essais. En octobre dernier, l’éditeur lançait MAI Image 1, son premier modèle maison de génération d’images, avec une ambition claire : réduire sa dépendance aux modèles tiers et reprendre la main sur un terrain dominé par OpenAI et Google. À l’époque, la promesse était surtout technique : un modèle plus rapide, moins répétitif, pensé pour un usage grand public via Bing et Copilot. Les résultats étaient encourageants, mais encore loin des ténors du secteur.

Six mois plus tard, MAI Image 2 marque un vrai changement de dimension.

Un modèle pensé pour les créatifs, pas pour la démo

Avec cette seconde génération, Microsoft ne cherche plus seulement à exister. L’objectif est désormais de rivaliser frontalement avec les meilleurs. Et les chiffres parlent d’eux‑mêmes : MAI Image 2 s’installe directement dans le top 3 mondial du classement Arena.ai, derrière Google et OpenAI. Un signal fort pour un modèle encore très jeune.

La promesse de MAI Image 2 tient en une idée simple : faire gagner du temps aux créatifs. Photorealisme plus crédible, lumière naturelle mieux maîtrisée, tons de peau plus justes, décors moins artificiels. Microsoft insiste sur un point clé : les résultats produits nécessitent moins de retouches en post‑production ce qui procure plus de temps pour créer.

Un saut qualitatif en résulte. « Les images qui donnent l’impression d’exister dans le monde réel », résume l’équipe MAI.

Texte, détails et scènes complexes enfin maîtrisés

L’autre avancée majeure concerne un point longtemps problématique pour les générateurs d’images : le texte intégré dans l’image. MAI Image 2 progresse nettement sur ce terrain, au point de viser des usages concrets comme la création d’infographies, de slides ou de visuels marketing, sans lettres déformées ni mots illisibles.

Le modèle se montre aussi plus à l’aise dans les scènes complexes : compositions cinématographiques, univers surréalistes, images très détaillées. Microsoft assume clairement ce positionnement créatif, loin des simples images “waouh” destinées aux réseaux sociaux.

Sur X, Mustafa Suleyman, patron de Microsoft AI, ne cache pas sa satisfaction : l’équipe « a poussé très fort pour cette version » et revendique désormais une place parmi « les meilleurs modèles du marché ».

Copilot, Bing et API : la diffusion à grande échelle

MAI Image 2 n’est pas un modèle de laboratoire. Il arrive progressivement dans Copilot et Bing Image Creator, avec un accès immédiat via le MAI Playground pour les plus curieux situés hors des frontières européennes. Pour les Français, il faudra donc attendre un peu avant d’en profiter.

Côté entreprises et développeurs, une API est déjà disponible pour certains grands comptes, avant une ouverture plus large sur Microsoft Foundry.

En filigrane, Microsoft poursuit sa stratégie d’autonomisation de ses capacités IA. L’éditeur ne cache plus chercher à bâtir une pile IA complète, performante et industrialisable, capable de toucher des milliards d’utilisateurs. Avec MAI Image 2, l’éditeur démontre qu’il n’est plus à la traine cherchant à rattraper son retard, mais au contraire qu’il est désormais sur les talons des leaders et peut commencer clairement à imposer son rythme d’innovations.

Meet MAI‑Image‑2. Built with creatives, for real creative work. Ranked #5 on @arena’s text‑to‑image leaderboard. Available now: https://t.co/qT5nArWDm6 pic.twitter.com/fWoDgxlCf5 — Microsoft AI (@MicrosoftAI) March 19, 2026

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