LightOn intègre nativement la technologie de recherche web de Linkup dans sa plateforme Paradigm. De quoi offrir aux agents IA d’entreprise un accès structuré et souverain à l’information en ligne, en complément de l’analyse documentaire interne.

La bataille des modèles IA frontières monopolise l’attention. Pourtant, dans la quête des entreprises pour une IA utile et à valeur ajoutée, c’est bien davantage la qualité du contexte apportée à des modèles plus compacts et moins onéreux qui fait la différence et qui détermine la valeur réelle d’une IA en production.

C’est précisément sur ce terrain que LightOn s’est fait un nom avec sa plateforme Paradigm reconnue pour son expertise dans l’exploitation sécurisée des données internes : bases documentaires, contenus métier, référentiels propriétaires. La plateforme, déployable on-premise ou sur cloud privé, s’est imposée dans des secteurs régulés (défense, finance, santé) en garantissant qu’aucune donnée ne quitte l’infrastructure du client.

Néanmoins, certains usages étaient restreints parce que les informations internes ne pouvaient aisément être recoupées avec les actualités internet. Il manquait en effet à Paradigm une brique : l’accès sécurisé et contrôlé au web ouvert. Sans cette fenêtre sur l’extérieur, les agents IA de Paradigm opéraient en vase clos, incapables de croiser une analyse interne avec une actualité réglementaire, un cours de marché ou la dernière publication d’un concurrent.

Ce verrou vient de sauter. LightOn annonce l’intégration dans Paradigm de la technologie de Linkup, startup française spécialisée dans la recherche web conçue spécifiquement pour les applications d’IA.

Le contexte, nerf de la guerre des agents IA

Fondée en 2024 à Paris par Philippe Mizrahi (ex-Lyft), Boris Toledano (ex-Carrefour/McKinsey) et Denis Charrier (créateur d’un des premiers moteurs de recherche vectoriels européens chez Niland, racheté par Spotify), la startup LinkUp a levé 10 millions de dollars début 2026 auprès de Gradient, Elaia et d’investisseurs comme Arthur Mensch (Mistral AI), Florian Douetteau (Dataiku) ou Olivier Pomel (Datadog). Sa proposition : remplacer le web scraping, juridiquement fragile et techniquement peu fiable, par une API structurée qui connecte les agents IA à des sources en ligne qualifiées et actualisées en temps réel.

Concrètement, la recherche web Linkup est désormais embarquée nativement dans Paradigm et activable via une simple clé API. Les utilisateurs peuvent ainsi concevoir des agents capables d’interroger simultanément les bases documentaires internes sécurisées et le web ouvert, dans un pipeline unifié. Données privées et informations publiques cohabitent donc dans une même chaîne de traitement, sans dépendance à des infrastructures de recherche extra-européennes.

Un axe de souveraineté européenne assumé

Car c’est aussi une question de souveraineté. En misant sur une chaîne technologique intégralement française, de la plateforme d’IA (LightOn, cotée sur Euronext Growth depuis 2024) au moteur de recherche web pour IA (Linkup), le partenariat affiche une ambition claire : proposer aux organisations européennes une alternative crédible aux stacks américaines, compatible avec les exigences du RGPD, de l’AI Act et des environnements régulés.

« Ce partenariat illustre notre volonté de construire des briques technologiques stratégiques en Europe, afin d’offrir aux organisations une solution crédible et souveraine pour leurs usages liés à l’IA sensible », souligne Igor Carron, CEO et co-fondateur de LightOn. Du côté de Linkup, Philippe Mizrahi revendique la validation qu’apporte ce rapprochement : « Être retenu par LightOn, reconnu pour son expertise dans l’analyse de données sensibles, constitue une validation forte de notre technologie. Cela confirme que la recherche web destinée aux applications d’IA nécessite une infrastructure spécialisée ».

Au-delà du RAG : vers un contexte augmenté

L’intérêt de cette intégration dépasse le simple ajout d’un moteur de recherche web à une plateforme documentaire. Elle traduit une tendance de fond du marché de l’IA d’entreprise : la convergence entre RAG (Retrieval-Augmented Generation) sur données internes et accès contextuel au web. Les analystes, DSI et responsables métier ne veulent plus choisir entre la profondeur documentaire et l’actualité de l’information. Ils veulent les deux, dans un même flux, avec des garanties de traçabilité et de conformité.

Ce type de convergence est précisément ce que les plateformes agentiques américaines (de Microsoft à Google en passant par les solutions bâties sur OpenAI) intègrent déjà. L’enjeu pour LightOn est de proposer un équivalent fonctionnel dans un cadre européen maîtrisé. Avec Linkup dans Paradigm, l’éditeur français dispose d’une réponse tangible. Reste à voir si cette alliance franco-française saura convaincre au-delà des secteurs régulés où la souveraineté est un prérequis, pour séduire également les entreprises qui privilégient avant tout la performance brute et la richesse de l’écosystème. La balle est dans le camp des cas d’usage.

____________________________

À lire également :