Sécurité, souveraineté et performance : l’IA générative se rapproche des DSI françaises en quête de solutions « française » et non impactées par les lois extraterritoriales grâce à un duo technologique « LightOn + Cyllene » bien décidé à transformer les usages en valeur concrète.

À l’heure où les directions informatiques cherchent à concilier usages de l’IA générative et exigences de souveraineté, de conformité, de traçabilité et de réversibilité, Cyllene et LightOn officialisent un partenariat visant à proposer de l’IA générative en environnement cloud souverain, intégrée aux politiques de sécurité et d’accès des entreprises françaises.

Ce partenariat associe l’hébergement et les services managés de Cyllene à la plateforme d’IA générative de LightOn, pour des déploiements maîtrisés et conformes en environnement souverain. Objectif : accélérer les cas d’usage tout en gardant la main sur les données et la sécurité, au bénéfice des DSI. L’annonce met l’accent sur un accès « sécurisé, souverain et éthique » aux technologies d’IA, avec hébergement et exploitation en France.

Pour rappel, LightOn, fondée en 2016 à Paris, est une des startups phares de l’écosystème IA en France. Elle s’est spécialisée dans une IA générative « souveraine » pour les entreprises et le secteur public avec des petits modèles spécialement personnalisés pour les métiers du client. L’éditeur est coté sur Euronext Growth Paris depuis fin 2024, première IPO GenAI en Europe, et commercialise sa plateforme Paradigm pour des déploiements privés, RGPD-compatibles et personnalisables.

Elle trouve en Cyllene un partenaire de proximité assez naturel. Ce groupe français d’hébergement souverain et de services managés, opère des datacenters en France et accompagne des clients publics et privés sur leurs infrastructures critiques. Son offre met en avant sécurité, conformité et gestion de bout en bout.

« Ce partenariat avec Cyllene va bien au-delà d’un accord commercial : il constitue le socle d’une relation de long terme fondée sur des valeurs communes de sécurité, de souveraineté et d’excellence numérique », souligne Igor Carron, co-fondateur et PDG de LightOn. « La compréhension fine des besoins des entreprises françaises par Cyllene, alliée à leur expérience éprouvée en matière de transformation digitale, en fait le partenaire idéal pour étendre notre impact et notre rayonnement. »

Un accord pour une IA de confiance

Le partenariat permet d’exposer les modèles et agents IA de LightOn directement au sein des environnements souverains opérés par Cyllene, via sa plateforme IA OnDemand. Les entreprises peuvent y orchestrer des interactions privées avec les modèles, activer l’intégration documentaire (RAG) sur des contenus hétérogènes et bâtir des cas d’usage métiers, le tout avec SSO, gestion des accès et audit. L’ensemble est intégralement hébergé en France pour répondre aux exigences de résidence des données et de conformité.

Pour les DSI, l’intérêt est double : accélérer les usages (assistants métiers, recherche documentaire, automatisation) sans compromis sur la gouvernance, et industrialiser les POC dans un cadre contractuel et opérationnel maîtrisé (sécurité, supervision, traçabilité, intégration IAM). Les promesses de LightOn en matière de déploiement en environnement de confiance et de workflows « enterprise-grade » s’inscrivent dans cette logique.

« Avec LightOn, nous partageons la conviction que la technologie n’a de sens que lorsqu’elle répond à un besoin réel et s’inscrit dans la durée. Ce partenariat nous offre l’opportunité de mettre une IA souveraine et sécurisée au service des entreprises françaises, avec une ambition simple : transformer l’innovation en valeur concrète, loin des effets de mode et au plus près des cas d’usage réels », explique Olivier Morel, Directeur des alliances et partenariats stratégiques chez Cyllene.

En combinant une infrastructure souveraine opérée en France et une plateforme d’IA d’entreprise orientée confidentialité et personnalisation, Cyllene et LightOn proposent une option locale, simple et crédible, pour déployer la GenAI sans dépendance à des clouds ou services extra-européens, et avec un niveau d’intégration compatible avec les exigences des SI existants.

