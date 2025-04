À l’occasion du Forum InCyber 2025, nos journalistes Thierry Derouet et Loïc Duval ont rencontré Julien Maitre, Key Account Manager Cybersécurité chez Cyllene, et Jérôme Vosgien, Senior Regional Marketing Manager chez LogPoint. L’occasion de faire le point sur l’importance des partenariats de confiance dans le domaine de la cybersécurité.

Face à l’évolution constante des menaces informatiques et aux nouvelles exigences réglementaires comme NIS2, les entreprises de toutes tailles doivent s’entourer de partenaires de confiance pour sécuriser leurs systèmes d’information. C’est dans ce contexte que Cyllene, hébergeur infogéreur depuis une quarantaine d’années, a développé une expertise dans la gestion et la sécurisation des systèmes d’information.

Un écosystème de confiance

« Cyllene est hébergeur infogéreur depuis une petite quarantaine d’années. On accompagne tous les clients sur l’ensemble de la France, avec une quinzaine de sites. On est propriétaire de nos data centers depuis le début », explique Julien Maitre. L’entreprise a développé un ensemble de services autour de la cybersécurité : gouvernance cyber, pen-tests, audits, déploiement d’EDR et partenariats avec des solutions comme LogPoint pour le SIEM (Security Information and Event Management).

Pour répondre aux besoins des entreprises, Cyllene a créé ce qu’ils appellent le « CYLLENE CYBERWALL », un dispositif permettant d’accompagner les clients sur des points de contrôle obligatoires en termes de cybersécurité, inspirés notamment du guide d’hygiène de l’ANSSI.

Logpoint : la solution SIEM européenne

De son côté, Logpoint se positionne comme un spécialiste de la gestion des logs. « Nous, on est amis avec les logs. Plus on a de logs, plus on est heureux. Et c’est à travers, justement, la multiplicité de tous les logs qu’on va pouvoir récupérer dans le système d’information de nos clients qu’on va pouvoir, justement, faire une belle observabilité, la plus large possible, pour détecter les menaces », souligne Jérôme Vosgien.

La solution LogPoint a été choisie par Cyllene notamment pour son caractère européen et sa capacité à être déployée on-premise, en phase avec la stratégie de cloud souverain de Cyllene.

La proximité comme valeur ajoutée

Dans un contexte où les cyberattaques surviennent souvent pendant les week-ends ou en dehors des heures de bureau, la proximité des équipes de sécurité devient un atout majeur. « En situation de crise, avoir des acteurs qui sont à quelques kilomètres ou que le point d’entrée, que ce soit l’agence régionale, puisse rebondir sur l’agence parisienne, c’est une vraie valeur ajoutée », affirme Julien Maitre.

Cyllene a fait le choix de ne pas externaliser ses opérations, évitant ainsi les problèmes de communication qui peuvent survenir dans des situations d’urgence. « On sait aller vite, on sait jouer des scénarios rapidement, on sait se rencontrer. Et c’est beaucoup plus simple d’échanger avec quelqu’un dans une situation de crise quand on le connaît et qu’on n’est pas un numéro parmi tant d’autres », ajoute-t-il.

Répondre aux besoins de toutes les entreprises

Si le règlement NIS2 concerne principalement les grandes entreprises et les entités essentielles, Julien Maitre souligne que les bonnes pratiques qu’il promeut sont pertinentes pour toutes les organisations, quelle que soit leur taille. Il rappelle que les TPE et PME peuvent être tout aussi vulnérables, avec parfois des conséquences plus dramatiques en cas d’attaque.

« J’ai eu affaire à des situations de cybersécurité sur des TPE, des sociétés de 5, 10, 15, 20 utilisateurs, qui faisaient 5 millions d’utilisateurs, ils étaient autant en panique, parce que leur risque pour eux de fermer la boîte est largement plus important qu’une ETI ou qu’un groupe », témoigne-t-il.

La réactivité comme impératif

Les deux intervenants ont insisté sur l’importance de la réactivité en cas d’incident. Jérôme Vosgien de Logpoint souligne que « ce sont des gens qui travaillent aussi le dimanche, qui travaillent le vendredi soir. Et c’est principalement à ces horaires-là que les assaillants vont attaquer les entreprises. »

Pour mesurer l’efficacité de leurs services, Cyllene propose à ses clients des métriques sur les incidents détectés et le temps de réponse, ainsi que la capacité à faire évoluer les solutions face à de nouvelles menaces.

Perspectives d’avenir

Interrogé sur les prochaines étapes pour Cyllene, Julien Maitre évoque le souhait de renforcer encore la position de l’entreprise comme acteur majeur de la cybersécurité en France. Avec une présence au Forum InCyber depuis plusieurs années, l’entreprise continue de développer son expertise et d’étendre son réseau de partenaires de confiance.

Proximité, délégation et vigilance restent les maîtres mots de cette collaboration entre Cyllene et LogPoint, deux acteurs européens qui contribuent à renforcer la résilience des entreprises face aux menaces cyber.

Pour en savoir découvrez l’intégralité de l’interview de Julien Maitre et Jérôme Vosgien.

Vidéo diffusée en partenariat avec les sociétés Cyllene et Logpoint