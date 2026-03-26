Spécialiste de la téléphonie IP pour les entreprises, Snom lance les M253 et M256, deux systèmes DECT monocellulaires pensés pour les petits sites. Objectif : offrir aux DSI une téléphonie mobile simple à déployer, sécurisée et facile à administrer, sans empiler les couches techniques.

Spécialiste de la téléphonie IP d’entreprise, Snom Technology étoffe son catalogue avec deux nouvelles solutions DECT monocellulaires, les M253 et M256. Toutes deux reposent sur la base M250 et visent un besoin très concret : équiper rapidement de petits sites, agences ou succursales avec une téléphonie professionnelle fiable, sans transformer le projet en chantier d’intégration.

Dans les cabinets médicaux, commerces, restaurants, ateliers ou petites structures administratives, il faut garantir la joignabilité des équipes, couvrir correctement les espaces de travail, sécuriser les communications et limiter la charge d’exploitation. C’est précisément sur ce terrain que Snom positionne ses deux nouvelles offres.

La base M250 assure une couverture annoncée jusqu’à 50 mètres en intérieur et 300 mètres en extérieur. Elle peut gérer jusqu’à dix terminaux de la série M5x et huit appels simultanés. Un dimensionnement taillé pour les petites implantations, suffisant pour beaucoup de sites de proximité.

Deux offres, deux profils d’usage

Le M253 vise les environnements de bureau et de service. Il associe la base M250 au nouveau combiné M53, avec écran couleur, son HD, autonomie annoncée jusqu’à 12 heures en conversation et 120 heures en veille. Le choix de piles AAA standard confirme un positionnement pratique et économique.

Le M256 monte d’un cran en robustesse. Cette version marie la base M250 au combiné M56, conçu pour les usages plus intensifs dans les ateliers, entrepôts, sites de production ou en extérieur. Avec sa certification IP67, il est pensé pour résister à la poussière, à l’eau et à des conditions d’usage moins confortables que celles d’un open space.

Une base unique pour plusieurs terminaux

L’autre intérêt de l’annonce tient à la compatibilité de la base M250 avec les autres terminaux DECT IP de la gamme M5x, y compris le téléphone de bureau M58. Pour les DSI, cela ouvre la voie à une petite plateforme homogène, capable de servir à la fois des collaborateurs mobiles et des postes fixes.

Sur la partie exploitation, Snom met en avant les fonctions attendues sur ce type d’équipement : alimentation PoE, chiffrement TLS et SRTP, provisionnement à distance, mises à jour OTA, annuaire LDAP, configuration automatique et gestion centralisée. Rien de spectaculaire, mais l’essentiel est là.

Avec les M253 et M256, Snom ne cherche pas à réinventer la téléphonie d’entreprise. Le constructeur affine plutôt une recette simple : du DECT sécurisé, administrable et adapté aux réalités du terrain. Pour les petites implantations, c’est souvent exactement ce qu’on demande.

« Avec le M256 et le M253, nous offrons aux entreprises des systèmes DECT qui allient des fonctions professionnelles à la plus grande facilité d’utilisation », résume Oliver Wittig, Senior Product Manager chez Snom. « La combinaison de la base M250 et de différents combinés – du confortable M53 au M56 particulièrement robuste – fait de ce système une plateforme polyvalente et économique pour les environnements de travail les plus divers. »

Les solutions Snom M253 et M256 sont disponibles dès maintenant chez les revendeurs spécialisés avec une garantie constructeur de trois ans.

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