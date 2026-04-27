Dans la banque universelle, la modernisation des architectures core ne suit plus des cycles séparant transformation et stabilisation. Sous l’effet conjoint des contraintes réglementaires, de la pression cyber et des usages digitaux, l’enjeu devient d’orchestrer une évolution continue du SI en dissociant robustesse transactionnelle, agilité métier et exposition maîtrisée au cloud.

Le changement technologique n’est pas un phénomène nouveau pour le secteur bancaire. Ce qui l’est, c’est la fin des cycles d’innovation linéaires. Jusqu’ici, les banques opéraient par vagues successives : une phase de transformation suivie d’une période de stabilisation. Ce modèle est aujourd’hui caduc.

Sous la pression constante des régulateurs, des produits digitaux et de la cybersécurité, les SI ne peuvent plus se stabiliser entre deux chantiers. Le défi des responsables technologiques réside désormais dans la coexistence de l’innovation avec un existant rigide. En France, la complexité du legacy est d’ailleurs citée par 40 % des décideurs comme l’un des freins majeurs à la modernisation (étude Finastra).

La modernisation échoue rarement par manque d’idées. Elle butte sur l’ancrage technique de la logique métier : il faut distinguer les fonctions à sanctuariser dans le socle de celles qu’il faut en extraire.

Pourquoi le Core fait obstacle et comment s’y attaquer

On réduit souvent le Core Banking à un sanctuaire qu’il faudrait protéger de tout changement. C’est une vision incomplète. Le véritable enjeu n’est pas le système lui-même, mais l’obsolescence de certaines de ses capacités face aux besoins futurs de la banque.

Au fil du temps, le Core a centralisé des fonctions qui dépassent son rôle originel de tenue de compte. La logique produit et les règles métier se sont étroitement imbriquées au cœur transactionnel, créant un ensemble indissociable. Résultat : la moindre innovation se retrouve aujourd’hui bridée par la composante la moins agile de l’infrastructure.

C’est pourquoi les programmes de modernisation les plus réussis ne traitent plus le Core comme un bloc intouchable. Ils identifient les capacités spécifiques qui font office de goulots d’étranglement pour les moderniser ou les externaliser. L’objectif est d’aboutir à un périmètre plus cohérent : un socle stable là où la robustesse est de mise, complété par des briques agiles là où la réactivité est vitale. En ce sens, le Core est bien le cœur du problème, mais un problème que l’on peut résoudre de manière sélective, sans déstabiliser l’ensemble de l’édifice.

Privilégier la séquence à la rupture radicale

La valeur client doit dicter la séquence de modernisation en privilégiant les couches périphériques au Core historique. L’onboarding digital, l’orchestration des paiements ou les plateformes de données opérationnelles sont prioritaires, tandis que le Core reste, dans un premier temps, inchangé.

C’est ici qu’intervient l’approche de « symbiose » : la responsabilité opérationnelle glisse vers des composants modernes, tandis que le Core historique conserve son rôle de référentiel de données (System of Record). Cette méthode réduit l’exposition au risque. C’est l’équivalent de la rénovation d’une cuisine : on modernise l’équipement sans raser la maison.

Cette progressivité répond au défi du change management. Les remplacements complets de Core Banking (Rip & Replace) échouent souvent car la culture de l’institution ne peut absorber un tel choc. Isoler les capacités à moderniser selon un business case précis accélère le time-to-market sans forcer de décisions irréversibles.

L’API, pivot de l’agilité métier

Dans cette architecture modulaire, l’API agit comme un levier d’industrialisation. Les structures les plus résilientes exposent des actions métier complètes, comme l’ouverture d’un compte ou l’initiation d’un virement, plutôt que de simples flux de données brutes.

L’usage d’architectures événementielles et asynchrones permet de découpler les processus en aval. En isolant les erreurs, on garantit que l’innovation ne compromet pas la stabilité globale. La vitesse de déploiement devient prévisible et maîtrisée.

Un pragmatisme assumé sur le Cloud et la Data

L’adoption du Cloud par les banques universelles n’est plus un choix binaire, mais une question de placement stratégique des charges. Le Cloud apporte la scalabilité et la livraison continue (CI/CD) nécessaires aux composants qui évoluent rapidement. À mesure que les fonctions du Core sont modernisées via des composants spécialisés, ceux-ci peuvent être déployés sur des architectures cloud-native, partout où les conditions réglementaires et opérationnelles le permettent.

L’enjeu n’est plus de savoir si une fonction est étiquetée « Core » ou « non-Core », mais si ses caractéristiques justifient l’élasticité et l’évolution rapide du Cloud. Cette réalité hybride n’est pas une phase de transition, mais un état cible délibéré : elle permet de développer de nouveaux services à grande échelle sans déstabiliser l’ensemble des opérations de base.

Ce pragmatisme s’applique également à la gestion des données. Trop de projets s’essoufflent car les accès analytiques sollicitent directement le Core. La clé réside dans le découplage précoce : extraire les événements du système central pour les injecter dans une couche de données opérationnelle dédiée. C’est la condition requise pour offrir une personnalisation en temps réel sans introduire de risque réglementaire ou de surcharge système.

La simplification, multiplicateur de force

Le progrès technologique s’enlise souvent là où la complexité a proliféré sans contrôle. Des catalogues produits pléthoriques, des règles de tarification héritées et l’accumulation de cas particuliers freinent n’importe quel chantier, quel que soit l’outil choisi.

Les banques s’attaquant à cette complexité via des plateformes structurantes progressent plus vite, avec un risque maîtrisé. La simplification agit comme un multiplicateur de force qui décuple l’impact des nouvelles capacités du Core.

2026 : la modernisation comme discipline permanente

La banque universelle privilégie désormais l’évolution contrôlée via le découplage et l’extension modulaire. La modernisation s’impose comme une discipline architecturale permanente, et non comme un projet à durée déterminée. Les institutions gérant le changement par des sauts technologiques massifs augmentent leur profil de risque. À l’inverse, celles séparant la stabilité de l’innovation regagnent une marge de manœuvre stratégique.

L’avantage concurrentiel réside dans la capacité à implémenter le changement de manière sûre, répétable et industrielle. C’est la ligne de partage entre une informatique réactive et une architecture véritablement stratégique.

L’avantage concurrentiel réside dans la capacité à implémenter le changement de manière sûre, répétable et industrielle. C’est là que se situe la ligne de partage entre une informatique réactive et une architecture véritablement stratégique.

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Par Narendra Mistry, Chief Product Officer, Universal Banking chez Finastra

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