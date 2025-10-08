Quand IA, RPA et reconnaissance faciale s’unissent, le KYC change d’échelle : plus rapide, plus fiable et plus sûr. Orchestrer ces technologies, c’est transformer la conformité en moteur de performance.

Alors que la criminalité financière ne cesse d’augmenter, les protocoles Know Your Customer (KYC) sont devenus essentiels. Les processus KYC nécessitent de collecter et de vérifier divers types d’informations sur les clients comme leur nom, leur adresse, leur date de naissance et un justificatif d’identité. Ces données sont alors recoupées avec des sources fiables, telles que des bases de données de l’administration publique ou d’organismes de vérification de la solvabilité, afin de garantir leur authenticité.

L’automatisation du processus KYC peut démultiplier votre efficacité. Toutefois, si en utilisant des fonctionnalités séparées, telles que l’automatisation robotique des processus (RPA), la reconnaissance optique de caractères (OCR), l’apprentissage automatique, la technologie de reconnaissance faciale (FRT) et des outils de Web scraping (une technique de récupération et organisation automatisées des données Web ), l’orchestration des processus est indispensable pour garantir que ces technologies communiquent bien entre elles et qu’aucune donnée n’est perdue lors des transferts. En orchestrant les processus KYC, les institutions financières peuvent lutter efficacement contre les criminels et assurer la conformité aux exigences réglementaires.

Les cinq grands avantages liés à l’automatisation du processus KYC :

1 – Diminuer le risque de fraude

L’approche KYC doit permettre aux professionnels de la finance d’évaluer le niveau de risque d’un client avant de choisir de faire affaire avec lui. L’utilisation d’un processus automatisé contribue à protéger les banques contre toute implication dans des activités illicites, telles que le blanchiment d’argent, la fraude ou encore le terrorisme. En automatisant les processus KYC les établissements financiers peuvent identifier simplement les profils à haut risque.

2 – Repenser l’expérience client

Les clients et utilisateurs s’attendent à une expérience bancaire aussi fluide que possible. En automatisant le processus KYC, vérifier l’identité des clients lors de l’ ouvertures de compte s’effectue aisément et en toute sécurité. En utilisant les dernières fonctionnalités d’IA et d’apprentissage automatique, la vérification automatisée de l’identité élimine les retards et les erreurs, qui sont courants dans les processus manuels.

3 – Alléger les taches administratives

L’automatisation de l’approche KYC permet aux banques de réduire la charge de travail des équipes administratives, en les libérant des tâches répétitives et en leur évitant d’avoir à vérifier l’exactitude des rapports générés. Il est alors possible d’identifier les goulots d’étranglement et de réduire drastiquement les coûts d’exploitation.

4 – Diminuer les erreurs

L’automatisation des processus KYC réduit considérablement le temps d’interaction des équipes avec les données ainsi que les volumes qu’elles doivent traiter. Cela contribue à fiabiliser les opérations, à limiter les erreurs et à générer des économies significatives.

5 – Optimiser les contrôles KYC manuels

Si l’automatisation permet de rationaliser de nombreux processus KYC, certaines interventions manuelles doivent être réalisées. L’automatisation concerne en premier lieu la gestion des aspects les plus simples d’un processus KYC. Les tâches à valeur ajoutée, comme les enquêtes en cas de transactions suspectes sont gérées par des équipes spécifiques. Cette approche permet d’optimiser l’allocation des ressources, en permettant au personnel de se concentrer sur les prises de décision plus stratégiques ou nuancées.

Conjuguer efficacité et sécurité

Automatiser le processus KYC est stratégique pour les institutions financières qui souhaitent se conformer à la réglementation en vigueur. Avant de se lancer, il est nécessaire d’identifier les aspects du processus KYC qui bénéficieront le plus de cette automatisation. Une fois que les banques ont identifié les processus à automatiser, elles peuvent mettre en œuvre des outils d’automatisation appropriés tout en s’assurant que les systèmes sont sécurisés, évolutifs et conformes aux réglementations en vigueur. Mais une fois l’approche KYC déployée il est indispensable de tester les workflows automatisés mais aussi de suivre leurs performances et d’améliorer les processus en fonction des retours utilisateurs. Automatiser et orchestrer les processus KYC contribuent à accroître efficacité et sécurité. Limiter les processus manuels permet aux banques de se prémunir contre les risques de préjudices financiers, d’atteinte à la réputation et de se conformer aux exigences réglementaires en constante évolution.

Par Stéphane Faivre-Duboz, Vice President Sales EMEA, Camunda

