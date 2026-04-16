Longtemps chantre du tout-navigateur et des PWA, Google opère un virage à 180 degrés et débarque sur les Bureaux Windows et macOS avec deux applications natives animées par l’IA. Objectif : s’inviter partout où l’utilisateur travaille, avant même qu’il n’ouvre Chrome.

Avec l’IA conversationnelle, les utilisateurs se détournent peu à peu du Web. Et avec l’IA agentique ils se détourneront de plus en plus du navigateur. Alors Google s’intéresse de nouveau aux Bureaux (Desktops) de nos PC et de nos Macs. L’éditeur a lancé cette semaine deux nouvelles apps natives. La première est une expérience de recherche directement embarquée sur le bureau Windows. La seconde est une App Gemini pour macOS.

L’entrée dans la recherche et la conversation IA se joue désormais sur le bureau, à partir d’un simple raccourci clavier.

Sur Windows, une app Search dopée à l’AI Mode

Lancée en septembre 2025 au sein de Google Labs et réservée jusqu’ici aux seuls utilisateurs américains anglophones, la « Google app for desktop » est désormais disponible dans le monde entier… mais uniquement en anglais pour l’instant (mais si vous posez des questions en Français, l’app vous répond en Français avec une préférence pour le Web francophone).

L’application requiert Windows 10 ou version ultérieure, et un compte Google personnel (même s’il semble partiellement possible de l’utiliser sans).

Le principe est limpide et, disons-le, furieusement inspiré de Spotlight côté macOS : un appui sur Alt + Espace fait surgir une barre de recherche flottante capable de fouiller simultanément le Web, les fichiers locaux, les applications installées et les contenus Google Drive. On reconnaîtra là une ambition très directement concurrente de Windows Search et du Copilot intégré à Windows 11.

L’ingrédient différenciant, c’est évidemment l’AI Mode de Google Search, ici bien présent. Les requêtes peuvent prendre la forme de questions naturelles, recevoir des réponses conversationnelles enrichies de liens web, puis donner lieu à des relances.

L’utilisateur peut également partager une fenêtre applicative ou l’intégralité de son écran pour contextualiser la conversation (comprendre un tableau financier, décortiquer un dashboard, traduire une capture, etc.).

La fonction Google Lens vient compléter l’ensemble : n’importe quelle zone d’écran peut être sélectionnée pour en extraire du texte, le traduire, identifier un objet ou générer une analyse. Typiquement l’expérience qu’offrait jusqu’ici Gemini in Chrome, désormais émancipée du navigateur.

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Sur Mac, Gemini s’affranchit enfin du Web

Autre App, autre Bureau… Les utilisateurs de Mac disposent désormais d’une application Gemini 100% native pour macOS Sequoia (15.0) ou ultérieur, gratuite, disponible dans tous les pays et toutes les langues où le chatbot est supporté.

« Nous amenons aujourd’hui l’app Gemini sur macOS en tant qu’expérience de bureau native, conçue pour vivre là où vous travaillez », explique Michael Friedman, Group Product Manager chez Google. « Elle est toujours à portée d’un raccourci clavier, pour obtenir l’aide dont vous avez besoin sans perdre votre concentration. »

Le raccourci en question, c’est Option + Espace pour le mini-chat contextuel, et Option + Shift + Espace pour l’expérience conversationnelle complète. On retrouve l’ensemble des fonctionnalités Web de Gemini AI : sélection entre les modèles Gemini 3 Fast, Thinking et Pro, génération d’images avec Nano Banana, génération vidéo avec Veo, génération musicale, Deep Research, Canvas, Guided Learning, ainsi que les intégrations avec Google Drive, Google Photos, NotebookLM et la Personal Intelligence… Bref, le couteau suisse IA du géant californien, directement accessible depuis la barre de menus macOS ou le Dock.

Là encore, l’app peut observer une fenêtre partagée pour fournir des réponses contextuelles. « Si vous passez en revue un graphique complexe, vous pouvez partager votre fenêtre et demander : quels sont les trois principaux enseignements ici ?, pour obtenir un résumé instantané », illustre Michael Friedman.

Pour permettre à Gemini de lire le contenu complet d’un navigateur, il faudra explicitement activer l’Accessibilité dans les Réglages Système > Confidentialité et sécurité du Mac. Un paramétrage loin d’être anodin.

Le Bureau, nouveau champ de bataille de l’IA ?

Difficile de ne pas voir dans ces deux lancements une inflexion stratégique. Google, qui privilégiait jusqu’ici systématiquement les Progressive Web Apps et le tout-navigateur, rejoint explicitement le terrain occupé par OpenAI (app ChatGPT desktop), Anthropic (Claude Desktop) ou Microsoft (Copilot intégré à Windows 11).

De quoi se poser la question : Et si la prochaine interface utilisateur dominante n’était plus un onglet de navigateur, mais une barre d’invocation ancrée sur le Bureau et qui surgit par-dessus toutes les applications ? Le desktop n’avait donc pas dit son dernier mot ?

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Télécharger pour Windows : The Google app for desktop

Télécharger pour MacOS : The Gemini App is now available on Mac OS

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