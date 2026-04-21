Pendant que les industriels empilent les rustines sur leurs plateformes digitales pour gérer leur complexité métier, le marché a changé de dimension sans eux. Une nouvelle génération de solutions natives redéfinit aujourd’hui ce que signifie vraiment vendre en ligne entre professionnels.

De nombreux fabricants et distributeurs investissent massivement dans leur stratégie digitale, souvent à perte. Pourquoi ? Parce que les dirigeants perçoivent encore le e-commerce B2B comme une simple extension digitale, un canal additionnel pour capter des commandes. À cause de cette vision réductrice, ils partent du principe que la plateforme n’est pas capable de gérer la véritable complexité opérationnelle de leur métier. Cette approche conduit à la mise en place d’« usines à gaz » coûteuses. Les entreprises passent des années à tordre des plateformes B2C afin qu’elles gèrent des hiérarchies d’entreprise, ou à étendre leur ERP pour gérer une logique client pour laquelle il n’a jamais été conçu. En somme, elles développent des logiciels sur mesure pour résoudre des problèmes que l’industrie a pourtant déjà réglés. Pour comprendre pourquoi tant d’entreprises continuent de choisir la voie difficile, il faut analyser l’évolution de la technologie et des attentes du marché.

Comment en sommes-nous arrivés là ?

La plupart des architectures (stacks) de commerce B2B ne sont pas parties d’une page blanche. Elles se sont façonnées au gré des ajouts technologiques au fil du temps. On peut généralement lire cette histoire à travers trois phases distinctes. Nous entrons actuellement dans la troisième, alors que la plupart des entreprises fonctionnent encore sur l’infrastructure des deux premières.

– 2010–2015 : L’ère du « site vitrine »

– 2016–2021 : L’ère du Panier (L’effet Amazon)

– 2022–Aujourd’hui : L’ère du Commerce Unifié

Nous avons atteint les limites de l’ère du panier. Le bouton « Acheter » est désormais la partie la moins intéressante du système. Dans une transaction B2C, ce bouton ne fait que capturer un numéro de carte bleue et une adresse. Dans le B2B, ce même bouton déclenche une séquence logique massive : il doit valider un contrat-cadre de 50 pages, vérifier l’encours de crédit spécifique du client, confirmer les réservations de stock dans des entrepôts régionaux différents et appliquer un tarif d’expédition négocié.

Face à cette complexité, la plupart des entreprises ont supposé que l’e-commerce ne pouvait pas suivre. Les solutions « greffées » de l’ère précédente en étaient effectivement incapables. Résultat : les entreprises ont soit continué à poser des rustines sur l’existant, soit abandonné tout espoir de digitalisation profonde.Ce qu’elles n’ont pas réalisé, c’est que le marché des plateformes avait évolué sans elles.

Ce qui a changé (et que beaucoup ont manqué)

Pendant que les industriels se débattaient avec leurs solutions “bricolées”, un nouveau type de plateforme B2B a émergé : des solutions natives, conçues pour la complexité opérationnelle et non pas adaptées à partir du retail.

Les plateformes de l’ère du panier se demandent : « Peut-on faire marcher ça pour du B2B ? » Elles ajoutent ensuite des plugins, du code spécifique et des contournements jusqu’à ce que le projet franchisse la ligne d’arrivée, souvent en boitant.

Les plateformes de Commerce B2B Unifié se demandent : « De quoi le B2B a-t-il réellement besoin ? » Elles intègrent alors nativement les hiérarchies de comptes, les moteurs de prix contractuels, la logique CPQ (Configure, Price, Quote), les workflows d’approbation et la gestion multi-entités.

Cela change radicalement la question que les dirigeants devraient se poser :

* Avant : Quelle plateforme a les plus belles pages produits et le meilleur tunnel d’achat ?

* Aujourd’hui : Quelle plateforme peut absorber notre complexité métier, nos stocks et nos données clients pour les transformer en une expérience fluide, du devis au paiement ? Peut-elle gérer une IA adaptée aux workflows B2B, et pas juste un chatbot grand public ? Pouvons-nous lancer de nouveaux modèles commerciaux sans tout reconstruire ?

Alors, concrètement, qu’est-ce que le commerce unifié rend possible

1 – Les commerciaux ne sont plus des intermédiaires administratifs

Dans l’ancien modèle, l’e-commerce était perçu comme un concurrent des commerciaux, obscurcissant leur visibilité sur les ventes. Dans le modèle unifié, la plateforme devient leur principal outil de vente. Parce qu’elle détient la logique métier complexe, les commerciaux arrêtent de travailler sur des tableurs pour opérer directement dans le moteur de commerce. Cela permet un workflow bien plus efficace. Le résultat ? Une réduction mesurable de la dette administrative.

2 – Les acheteurs obtiennent des outils opérationnels, pas seulement un panier

Les portails B2B échouent souvent parce qu’ils traitent l’acheteur professionnel comme un consommateur lambda. Ils offrent un catalogue et un panier, mais ignorent la réalité interne complexe de l’entreprise cliente. Un véritable système e-commerce B2B traite le client comme une organisation. Il fournit l’utilitaire nécessaire pour gérer leur activité, pas seulement pour acheter des produits.

3 – La DSI passe de la maintenance à l’innovation

Le changement le plus critique est architectural. Historiquement, les DSI tentaient de forcer l’ERP à gérer la logique client (front-office). Cela créait des systèmes rigides et coûteux.

Le nouveau modèle sépare le système de référence (stable) du système d’interaction (dynamique). Cette séparation permet d’évoluer et croître sans fragiliser le système.

Ce que l’architecture B2B doit supporter

L’ère du Commerce Unifié place la barre plus haut. La plateforme doit exécuter les règles commerciales que les équipes appliquent actuellement manuellement, afin que l’entreprise puisse croître sans recruter davantage de personnel simplement pour faire le lien entre les systèmes.

Pour opérer dans cette ère, la plateforme doit : Posséder la structure de compte et les permissions, centraliser la logique de prix et de contrats, supporter la vente hybride nativement, transformer le self-service en outil opérationnel et aussi s’intégrer proprement à l’ERP.

Pourquoi le Commerce Unifié est l’infrastructure requise par l’IA

Cette base est également ce qui rend l’Intelligence Artificielle exploitable. Lorsque les produits, les clients, les prix, l’historique et les permissions sont au même endroit, l’IA peut travailler au cœur des processus quotidiens des équipes. L’enjeu est crucial : pour réussir, la prochaine génération d’IA ne pourra pas se contenter d’un simple accès aux données. Elle aura besoin d’un cadre et de garde-fous. Une couche de commerce unifiée lui fournit ces règles, ce contexte et ces contrôles indispensables, tout en évitant de transformer l’écosystème technique en une collection d’extensions complexe à gérer.

Une nouvelle définition s’impose

L’ère du panier d’achat a enseigné une étrange leçon à de nombreuses entreprises : il est possible d’afficher une façade digitale tout en continuant à fonctionner manuellement en coulisses. Chaque commande ressaisie et chaque devis traité sur Excel prouvent que la plateforme n’est souvent qu’une coquille vide masquant le véritable processus.

Le passage à une architecture unifiée marque le moment où cette coquille devient le processus lui-même. C’est l’instant où la logique de validation d’une commande réside enfin au même endroit que son exécution. C’est à ce stade que la définition du commerce B2B bascule. L’enjeu n’est plus simplement d’« obtenir plus de commandes en ligne », mais de « faire en sorte que le canal digital agisse comme le prolongement naturel de l’entreprise ».

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Par Laurent Desprez, Executive VP GM EMEA pour OroCommerce

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