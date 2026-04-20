Lancé en research preview, Claude Design positionne Anthropic sur un terrain déjà chargé des outils de Design d’interfaces et documents où s’affrontent Figma, Canva, Adobe Express, Microsoft Designer et Google Stitch. L’éditeur américain promet aux équipes produit, marketing et design de passer de l’idée floue à la maquette interactive dans la même conversation IA.

Propulsé par le tout nouveau modèle Claude Opus 4.7, aux capacités « vision » étendues, Claude Design est le dernier-né d’Anthropic Labs, l’incubateur maison qui orchestre les sorties produit rapprochées de l’éditeur. L’outil est accessible depuis claude.ai/design pour les abonnés Pro, Max, Team et Enterprise, avec une activation déployée progressivement.

Décrivez votre besoin en langage naturel, obtenez une première version, puis itérez via le chat de Claude IA… Claude Design s’inscrit dans la droite ligne des tendances actuelles : l’IA est l’interface universelle et les logiciels ne serviront bientôt plus à rien. Avec, de façon sous-jacente, cette idée que l’IA peut rendre simple même les choses les plus complexes.

L’outil permet de collaborer avec l’IA pour créer des réalisations visuelles abouties : maquettes, prototypes, présentations, fiches de synthèse, et bien plus encore.

Entre les mains d’un designer, l’outil sert à explorer aisément différentes directions plutôt que de se limiter à deux ou trois par faute de temps. Entre celles d’un product manager, d’un fondateur de startup ou d’un responsable marketing, il devient un moyen d’accoucher d’une landing page, d’une pitch deck ou d’une esquisse sans passer par la case Figma.

Le point qui retiendra particulièrement l’attention des DSI et des responsables produit concerne la reprise de l’existant. Dès sa mise en service, Claude analyse le code source, les modèles et les fichiers de maquettes de l’organisation pour en extraire un référentiel graphique maison — couleurs, typographies, composants réutilisables — qu’il appliquera ensuite automatiquement à chaque nouveau projet. Les équipes peuvent gérer plusieurs référentiels en parallèle, ce qui s’avère utile pour les groupes multimarques ou pour séparer différents univers. Un outil de capture web permet même d’aller chercher directement des éléments sur le site en production, afin que les maquettes interactives ressemblent trait pour trait au produit réel.

Bref, chez Anthropic, l’IA ne veut plus simplement assister les métiers créatifs, elle veut devenir l’atelier lui-même. Claude Design peut exporter vers Canva, PDF, PPTX ou HTML, et transmettre ensuite un “paquet” prêt à être repris par Claude Code pour passer du prototype à la réalisation. En clair, Anthropic relie désormais l’idée, la maquette et la mise en production dans une même chaîne entièrement pilotée depuis le Chat de Claude.

Pour Anthropic, Claude Design s’inscrit dans la même trajectoire que Cowork ou Claude for Excel : sortir du chatbot pour devenir un assistant applicatif spécialisé, capable de rivaliser avec les suites établies sur leurs propres terrains. Mais l’outil démontre également que tous les géants bien installés du logiciel (Microsoft, Adobe, Figma, …) ont bien des inquiétudes à se faire. L’IA agentique va métamorphoser tous les logiciels, tous les marchés numériques. La manœuvre est d’autant plus notable qu’elle intervient alors que l’éditeur décline une tournée de levée préemptive qui le valoriserait, selon Bloomberg, autour de 800 milliards de dollars.

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