Les investissements affluent, les projets sortent de terre et les data centers deviennent un levier stratégique pour la souveraineté numérique française. Reste à résoudre le nerf de la guerre : faire tourner des infrastructures ultra-critiques en limitant les gaspillages électriques, hydriques et logiciels.

La France connaît une accélération sans précédent du développement de ses data centers. En 2026, le territoire compte 344 data centers, dont plus de 40 % concentrés en Île-de-France, selon Data Center Map. Cette concentration géographique illustre à la fois l’attractivité du pays et les tensions croissantes sur les infrastructures énergétiques locales.

Cette dynamique a été fortement encouragée par les pouvoirs publics. En mai 2025, la France a attiré 109 milliards d’euros d’investissements destinés à financer de vastes projets de data centers dans les années à venir, notamment pour accompagner l’essor de l’intelligence artificielle et du cloud souverain.

L’hexagone semblerait donc s’être imposé comme une destination stratégique pour les opérateurs internationaux, grâce à un mix électrique largement décarboné, des coûts de l’électricité relativement stables et une position géographique centrale en Europe.

Mais derrière ce succès économique, une question centrale émerge, à savoir comment soutenir durablement cette croissance sans compromettre les objectifs climatiques et énergétiques du pays.

Des infrastructures critiques aux exigences techniques élevées

Qu’ils soient hyperscale, edge ou dédiés à des usages spécifiques, tous les data centers sont soumis à des contraintes techniques particulièrement strictes telles qu’une disponibilité assurée 24h/24 et 7j/7, une continuité de service sans interruption, un haut niveau de sécurité à la fois physique et logique, une maîtrise rigoureuse des conditions thermiques, ainsi que des plans de reprise et de continuité d’activité capables de garantir la résilience des infrastructures en toutes circonstances.

Ces exigences conduisent à des infrastructures très énergivores, dans lesquelles chaque risque de panne est anticipé grâce à des dispositifs redondants comme des groupes électrogènes, des onduleurs et des systèmes de climatisation surdimensionnés. Si ce modèle est historiquement conçu pour la résilience, il semble bien peu optimisé pour la sobriété.

Un impact environnemental de plus en plus visible

Les data centers représentent déjà 2,2% de la consommation électrique annuelle de la France, soit l’équivalent de 9 à 10 agglomérations de plus de 100 000 habitants. Au-delà de l’électricité, la consommation en eau devient un enjeu majeur, notamment pour les systèmes de refroidissement, qui peuvent représenter jusqu’à 40% de la consommation énergétique totale d’un site.

Le problème est particulièrement aigu lorsque les data centers sont implantés dans des zones déjà soumises à un stress hydrique. S’y ajoutent les groupes électrogènes diesel, indispensables en cas de coupure, mais qui génèrent aussi des émissions polluantes locales, parfois en contradiction avec les stratégies territoriales de transition écologique.

Le paradoxe du suréquipement numérique

Contrairement aux idées reçues, le problème n’est pas uniquement le nombre de data centers, mais leur taux d’utilisation réel. En effet, 77% des serveurs dans le monde sont peu ou pas utilisés. Les infrastructures sont souvent dimensionnées pour des pics de charge exceptionnels et fonctionnent la majorité du temps en sous-régime. Ainsi des serveurs restent allumés “au cas où”, consommant de l’énergie sans valeur ajoutée.

Arrive ensuite une dette technique logicielle, faite d’applications redondantes, de code peu optimisé et de tâches automatisées non essentielles. Dans les environnements cloud, la facilité de déploiement tend souvent à masquer les coûts environnementaux réels.

Une gestion IT plus intelligente et plus sobre

Face aux défis énergétiques et environnementaux posés par les data centers, la réponse ne peut plus être uniquement matérielle. Si les énergies renouvelables, la récupération de chaleur fatale et l’optimisation du refroidissement sont indispensables, elles restent insuffisantes sans une transformation profonde des pratiques IT vers une gestion plus intelligente et plus sobre.

Selon de récentes études, une orchestration intelligente des workloads, combinant consolidation des machines virtuelles, extinction des serveurs inutilisés et respect des SLA, permet de réduire en moyenne de 25 à 30% la consommation énergétique des serveurs, sans modification de l’infrastructure physique.

Cette approche repose avant tout sur la mesure comme levier d’action. Une visibilité en temps réel de la consommation, à l’échelle des applications, des serveurs ou des machines virtuelles, permet de révéler des gaspillages jusque-là invisibles. Elle s’appuie ensuite sur une orchestration dynamique des charges, capable de s’adapter à une activité IT par nature fluctuante, en consolidant les workloads, en désactivant les ressources inutilisées et en les orientant vers les infrastructures les plus efficientes.

Elle suppose aussi de rompre avec le surprovisionnement systématique, ce réflexe du « un peu plus pour être sûr ». La mise en place de politiques de quotas et de gouvernance IT permet ainsi d’éviter l’accumulation de serveurs fantômes.

Enfin, cette démarche favorise une collaboration étroite entre les équipes IT et les équipes techniques, afin d’aligner en temps réel le refroidissement, la ventilation et le pilotage global de l’infrastructure sur la charge réelle, condition essentielle d’une performance énergétique durable.

Faire plus avec moins

La France a remporté une première étape en attirant des investissements record dans les data centers. La suite se joue désormais dans leur exploitation, qui doit être à la fois intelligente et durable. L’enjeu est de faire des data centers français non seulement les plus attractifs, mais aussi les mieux gérés et les plus sobres au monde.

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Par Rabeb Hammami, Enterprise and Marketing Analyst chez ManageEngine (une division du groupe Zoho Corp)

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