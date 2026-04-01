Née dans la cafétéria du CERN, Proton sort aujourd’hui l’artillerie lourde : Proton Workspace unifie toute sa suite logicielle en une suite logicielle cohérente taillée pour les entreprises. Microsoft 365 et Google Workspace ont désormais un adversaire qui joue sur un terrain radicalement différent : celui de la confidentialité totale des données.

L’histoire de Proton commence en 2013 dans le Restaurant 1 du CERN, à Genève. Andy Yen, alors doctorant de Harvard travaillant sur les recherches en supersymétrie dans l’expérience ATLAS, et deux collègues physiciens sont sidérés par les révélations d’Edward Snowden sur la surveillance de masse orchestrée par la NSA.

Leur réponse ? Créer ProtonMail, un service de messagerie chiffré de bout en bout. Le nom vient du Grand Collisionneur de hadrons lui-même, le plus grand collisionneur de protons du monde.

Proton naît officiellement en Suisse en 2014, après une campagne de crowdfunding publique au cours de laquelle plus de 10 000 personnes ont donné plus de 500 000 dollars pour concrétiser cette vision. Le succès est immédiat et brutal : les serveurs s’effondrent sous la demande en quelques jours. Ce départ tonitruant forge l’ADN de l’entreprise, une communauté d’utilisateurs convaincus, un modèle économique par abonnement sans publicité, et une architecture technique où même Proton ne peut pas lire vos données.

L’entreprise a depuis étoffé son portefeuille en acquérant SimpleLogin, la startup française spécialisée dans les alias d’adresses mail, en avril 2022, puis Standard Notes, l’application de prise de notes chiffrée, en avril 2024. Proton revendique aujourd’hui plus de 100 millions d’utilisateurs et 500 collaborateurs, sans aucun investisseur en capital-risque. Son actionnaire principal est la Fondation Proton, une entité à but non lucratif basée à Genève, ce qui constitue, sur le papier, une protection structurelle contre toute OPA ou dérive vers la monétisation des données.

Proton Workspace ou le collaboratif confidentiel

« La demande pour les solutions business de Proton a récemment explosé, et les entreprises sont passées de l’utilisation de services individuels à l’adoption de notre écosystème complet en pleine croissance », écrit Andy Yen, CEO de Proton. « C’est pourquoi nous lançons aujourd’hui Proton Workspace, une suite pleinement intégrée qui rassemble tous les services privacy-first de Proton en une offre unique. »

« Nous constatons que les entreprises adoptent de plus en plus des écosystèmes plutôt que des produits individuels, et nous entendons davantage de clients — notamment ceux méfiants vis-à-vis des pratiques des Big Tech — qui veulent une alternative groupée et sécurisée correspondant à la facilité de migration et d’intégration de Google ou Microsoft, mais sans les compromis sur la vie privée. Le lancement de Proton Workspace est la prochaine évolution de nos offres business pour répondre aux besoins de ces clients », précise le dirigeant.

Concrètement, Proton Workspace se décline en deux plans :

La formule Standard (12,99 €/mois en annuel, 14,99 € en mensuel) regroupe Proton Mail, Calendar avec planification de rendez-vous, Drive, Docs, Sheets, Meet, VPN et Pass.

La formule Premium (19,99 €/mois en annuel) ajoute davantage de stockage, des politiques de rétention des e-mails, des limites de participants plus élevées pour Meet, et Lumo, l’IA privacy-first de Proton. Les clients de l’ancienne Business Suite bénéficient d’une migration gratuite vers Workspace Standard.

Proton Meet : la pièce manquante du puzzle

La vraie nouveauté de ce lancement est Proton Meet, qui comble le dernier trou béant dans l’offre collaborative de l’entreprise suisse. Proton Meet chiffre de bout en bout toutes les communications vidéo et textuelles grâce au nouveau protocole MLS (Messaging Layer Security). Plus notable encore : il peut être utilisé de façon anonyme, sans compte Proton, ce qui en fait un outil particulièrement adapté aux dissidents et aux activistes.

Yen ne mâche pas ses mots face aux alternatives dominantes : « Dans le monde numérique d’aujourd’hui, la confidentialité ne devrait pas être un supplément optionnel, elle devrait être le standard par défaut pour chaque conversation. Que vous parliez à un médecin, que vous animiez une réunion d’affaires ou que vous donniez des nouvelles à vos enfants, vous avez légitimement le droit d’attendre que ces échanges soient privés et sécurisés par défaut. Malheureusement, les acteurs dominants comme Google Meet ou Zoom n’offrent tout simplement pas ces garanties. C’est là qu’intervient Proton Meet, en combinant confidentialité et praticité. »

La généalogie d’une suite construite brique par brique

Proton a développé la quasi-totalité de ses modules en interne. Proton Mail, VPN, Calendar et Drive sont des constructions maison issues de l’équipe fondatrice de physiciens-ingénieurs. Proton Docs et Sheets sont des développements propres lancés courant 2025, le tableur ayant été mis à disposition en décembre dernier. Proton Pass, le gestionnaire de mots de passe, s’appuie en partie sur l’acquisition de SimpleLogin. Standard Notes, racheté en 2024, reste un produit distinct mais complémentaire de l’écosystème. Lumo, l’IA maison, est présentée comme une alternative à ChatGPT et Gemini qui ne s’entraîne pas sur vos données.

Une vraie alternative à Microsoft 365 et Google Workspace ?

Proton met en avant deux différenciateurs absolus : le chiffrement de bout en bout et le chiffrement à zéro accès, signifiant qu’en cas de compromission des serveurs Proton, les attaquants ne trouveraient que du contenu illisible. La suite est certifiée ISO 27001 et SOC 2, simplifie la conformité RGPD, HIPAA et CCPA. Le tout à un tarif inférieur à ses concurrents quand on intègre le VPN et le gestionnaire de mots de passe, habituellement facturés en option.

Andy Yen cible explicitement le CLOUD Act américain, cette loi qui autorise les autorités des États-Unis à accéder aux données hébergées par des entreprises américaines, quel que soit le lieu de stockage. L’argument résonne particulièrement fort dans un contexte géopolitique où la dépendance aux Big Tech américaines est de plus en plus questionnée en Europe.

Mais soyons honnêtes : Proton Workspace reste une alternative crédible pour les organisations où la confidentialité est une contrainte opérationnelle, pas encore un remplaçant universel. Il n’existe pas d’équivalent à PowerPoint ou Google Slides. L’édition hors ligne reste basique. Il n’y a pas de boîte de réception partagée native, ce qui complique les usages helpdesk. Le support se limite à un ticketing par e-mail sans assistance téléphonique 24/7. Les intégrations tierces sont restreintes aux connecteurs Zapier et Make. Proton Sheets est encore en phase de maturation. Pour une PME dont les workflows reposent sur des macros Excel avancées ou une intégration profonde à Salesforce, la migration serait douloureuse.

Suite Souveraine ou pas ?

Proton est suisse donc pas européen au sens de l’Union. La société est opérée par Proton AG, dont l’actionnaire principal est la Fondation Proton à but non lucratif, basée à Genève. Elle n’a aucun investisseur en capital-risque, et sa structure impose de mettre les personnes avant les profits, tout en se protégeant contre les tentatives d’acquisition. C’est un modèle de gouvernance remarquablement résistant aux pressions extérieures.

Sur le plan purement technique, l’architecture à zéro connaissance offre un niveau de confidentialité qu’aucun autre Cloud ne procure.

Proton représente donc moins une alternative souveraine au sens institutionnel du terme qu’une alternative structurellement indépendante. Pour les cabinets d’avocats, les établissements de santé, les entreprises de défense ou les ONG opérant dans des environnements à risques, c’est aujourd’hui la proposition la plus aboutie du marché.

Reste que l’annonce du jour consiste moins à inventer une suite ex nihilo qu’à officialiser un changement d’échelle. Proton Workspace regroupe dans une même offre Mail, Calendar, Drive, Docs, Sheets, Meet, VPN et Pass, avec deux niveaux principaux, Standard et Premium, plus une déclinaison Enterprise. Le Standard ajoute 1 To par utilisateur, la planification de rendez-vous, l’édition documentaire et tableur, la visioconférence et le gestionnaire de mots de passe. Le Premium pousse le stockage à 3 To, augmente les capacités de visioconférence, ajoute des politiques de rétention des mails, Lumo et l’assistant d’écriture maison. Les clients de l’ancienne Business Suite sont, eux, basculés sans surcoût vers Workspace Standard avec Meet.

Andy Yen cadence cette annonce avec une promesse simple : permettre aux entreprises de “sortir de la dépendance aux Big Tech” et de “reprendre le contrôle de leurs données”. Le message est presque militant. Et il est renforcé par le lancement simultané de Proton Meet, la brique qui manquait le plus visiblement à l’écosystème. Yen pousse même l’argument plus loin en expliquant, en substance, que la confidentialité ne devrait pas être une option mais le réglage par défaut de toute conversation numérique. Pas faux.