L’automatisation entre dans une phase décisive avec l’essor de l’IA agentique, capable de traiter des processus complexes, variables et fortement contraints. L’enjeu n’est plus seulement d’assister l’exécution, mais d’orchestrer des agents autonomes dans un cadre gouverné, traçable et compatible avec les exigences opérationnelles des grandes organisations.

L’objectif de l’automatisation a toujours été de dégager du temps pour que les humains se concentrent sur ce qui compte vraiment. Nous entrons maintenant dans une nouvelle ère. Grâce à l’IA agentique, il est possible d’automatiser des tâches qui étaient jusqu’ici hors de portée. Prenons par exemples l’arrivée d’un nouveau client dans une banque internationale, le traitement des exceptions commerciales ou la gestion de dossiers médicaux sensibles. Ces processus impliquent d’innombrables variations et décisions. Jusqu’à présent, ils ne pouvaient pas être entièrement automatisés.

Pourquoi ce moment est-il important ?

Les agents IA sont omniprésents aujourd’hui, qu’il s’agisse d’assistants conversationnels, de copilotes ou de bots intégrés à des applications. Ils sont utiles, mais la plupart restent isolés. Le plus souvent, ces agents sont axés sur des tâches spécifiques et ne sont pas conçus pour gérer les activités essentielles aux entreprises. Concrètement, ces agents manquent d’orchestration. Ils fonctionnent en silos, sans les garde-fous ni la transparence nécessaires à la bonne exécution des processus critiques.

L’automatisation traditionnelle des processus a toujours reposé sur une orchestration déterministe, avec des processus bien définis, des résultats prévisibles et des mécanismes de conformité intégrés. L’IA introduit la puissance de l’orchestration dynamique, c’est-à-dire des agents prenant des décisions situationnelles en temps réel. Mais à elles seules, ces approches ne suffisent pas à garantir le bon fonctionnement des agents à l’échelle de l’entreprise.

La véritable innovation réside dans l’orchestration agentique : l’alliance de garde-fous déterministes et d’une autonomie dynamique. L’orchestration agentique permet de confier aux agents des tâches à forte valeur ajoutée et à forts enjeux. Il est possible de moduler l’autonomie d’un agent, d’intégrer des contrôles humains, de mettre en œuvre une gouvernance, tout en laissant l’IA gérer les imprévus. Grâce à cette base solide, les entreprises peuvent enfin dépasser les limites et intégrer l’IA au cœur même de leurs opérations.

Accélérer le retour sur investissement

Les agents IA de nouvelle génération permettent d’accéder à des gains mesurables pour les utilisateurs en quelques semaines. Il devient alors possible de concevoir, de déployer et de sécuriser plus rapidement et plus efficacement des agents IA à l’échelle de l’entreprise. Les organisations privées et publiques peuvent ainsi transformer l’IA du stade expérimental à la mise en œuvre et créer des agents fiables pour automatiser des processus qui semblaient autrefois inaccessibles, et ce, avec la transparence et le contrôle indispensables à leur activité.

L’automatisation a toujours été synonyme de progrès. L’orchestration multi-agents est la prochaine étape. Il s’agit de créer les conditions permettant aux personnes et aux agents d’accomplir davantage ensemble que séparément. Le plafond de l’automatisation a été franchi. Ce qui était impossible hier est déjà possible aujourd’hui. Et ce qui semble hors de portée aujourd’hui pourrait bientôt devenir la nouvelle norme.

Par Stéphane Faivre- Duboz, Vice President Sales EMEA chez Camunda

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