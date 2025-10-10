Camunda introduit de nouvelles fonctionnalités d’orchestration agentique dans sa plateforme d’automatisation. L’objectif : permettre aux entreprises de déployer des agents d’IA dans leurs processus critiques sans sacrifier la gouvernance ni la sécurité. Une approche qui pourrait redéfinir l’usage de l’IA opérationnelle au sein des systèmes d’information.

Camunda, spécialiste européen de l’orchestration de processus métier (BPMN), entend franchir une nouvelle étape dans l’automatisation dite « agentique ». Lors de sa conférence annuelle CamundaCon à New York, l’entreprise a dévoilé une série de fonctionnalités destinées à encadrer le déploiement d’agents d’intelligence artificielle dans les environnements critiques des grandes organisations.

Selon Daniel Meyer, CTO de Camunda, le frein principal à la généralisation de l’IA agentique ne réside pas dans la performance des modèles mais dans l’absence de cadre d’orchestration sécurisé : « La plupart des projets s’arrêtent au stade du pilote faute d’une architecture capable d’imposer des garde-fous. » L’enjeu est donc de concilier autonomie des agents et contrôle des processus, en combinant flux déterministes et comportements dynamiques.

De nouveaux connecteurs pour intégrer l’IA dans les workflows

Le connecteur d’agents d’IA introduit par Camunda permet aux entreprises de relier leurs processus BPMN à différents modèles de langage (LLM), qu’ils proviennent d’Azure OpenAI ou d’AWS Bedrock. Chaque tâche peut ainsi exploiter le modèle le plus adapté à son cas d’usage, tout en conservant la transparence et la conformité nécessaires dans les processus audités.

Un second composant, le connecteur Model Context Protocol (MCP), ouvre la voie à la communication multi-agents : les agents peuvent identifier les systèmes de l’entreprise, échanger des informations de contexte et invoquer automatiquement les bons services. Ce mécanisme rapproche la logique des processus métier des modèles d’interaction utilisés dans les architectures distribuées modernes.

L’automatisation contextuelle grâce à la mémoire des agents

Pour aller plus loin, Camunda introduit des fonctions de mémoire à court et long terme destinées à enrichir les capacités cognitives des agents.

Une mémoire conversationnelle à court terme permet de gérer les boucles de rétroaction sans perte de cohérence, tandis qu’une mémoire RAG (retrieval-augmented generation) conserve des éléments du contexte historique : données clients, décisions passées, domaines d’expertise. Ces ajouts doivent favoriser un apprentissage progressif et une adaptation continue des agents.

Par ailleurs, un copilot FEEL (Friendly Enough Expression Language) traduit les instructions en langage naturel en règles métier exécutables dans Camunda Web Modeler. L’objectif est d’assurer la cohérence entre les réponses des agents et la logique métier des processus automatisés.

Une architecture unifiée et mieux sécurisée

La nouvelle version de la plateforme fusionne désormais plusieurs composants – Zeebe, Operate, Tasklist et Identity – au sein d’un même cluster. Ce regroupement simplifie la configuration et la supervision des déploiements tout en garantissant la haute disponibilité et la reprise après sinistre.

Un nouveau service d’identité renforce aussi la gestion des accès et des autorisations, condition essentielle à la gouvernance des environnements hybrides et SaaS.

Vers une orchestration agentique de confiance

Pour Camunda, l’avenir de l’automatisation passe par la cohabitation maîtrisée entre humains et agents intelligents. « L’adoption par les entreprises de l’orchestration agentique nécessite une plateforme holistique. Dans notre dernière version de la plateforme, nous marions véritablement le raisonnement dynamique avec des garde-fous déterministes, ce qui permet aux entreprises de concevoir des agents d’IA fiables et autonomes », ajoute Daniel Meyer. « À partir de là, la vision d’une entreprise autonome, dans laquelle les collaborateurs et les agents d’IA travaillent de concert, n’est plus une chimère. »

Le témoignage de Wellpointe Inc, acteur américain des services de santé, illustre en tout cas l’intérêt de cette orchestration dans des environnements fortement régulés. « Les capacités éprouvées de Camunda dans le domaine de l’orchestration nous ont permis de mettre en place un système avancé de gestion des commandes de médicaments, offrant des expériences client cohérentes, personnalisées et empathiques, à grande échelle », explique George Kutnerian, cofondateur, président et PDG de Wellpointe Inc. « Ce sont ces mêmes capacités d’orchestration, désormais associées à des capacités agentiques dans le cadre des outils de gouvernance dont nous avons besoin, qui nous font envisager des gains d’efficacité et un niveau d’innovation encore plus élevés, à mesure que nous développons de nouveaux modèles de prestation de soins. »

