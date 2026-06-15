Teams, Zoom et les applis de téléphonie ont beau régner sur nos écrans, le téléphone de bureau n’a pas encore rendu les armes. Snom, fabricant allemand spécialisé dans la téléphonie sur IP, enrichit sa gamme D8xx d’un nouveau modèle haut de gamme : le D895M. Un vrai combiné, mais avec tout ce qu’on attend aujourd’hui d’un équipement connecté.

Car le téléphone reste un outil central dans bien des métiers : accueil, support client, secrétariat de direction, salles de réunion, ou tout poste où ça décroche à longueur de journée. Là, on a besoin d’un appareil fiable, simple à utiliser, et qui ne lâche pas au pire moment.

Premier atout du D895M : son grand écran tactile couleur de 8 pouces. De quoi retrouver d’un coup d’œil ses contacts, ses lignes et ses raccourcis, sans transformer chaque transfert d’appel en numéro d’équilibriste.

Deuxième bonne idée : un combiné sans fil DECT intégré. Concrètement, on peut se lever et marcher tout en restant en ligne, sans rester prisonnier du fil. Rien de spectaculaire, mais dans une réception ou une salle de réunion, ça change la vie. Snom met aussi en avant un son haute définition avec réduction d’écho, pensé pour rester audible même dans le brouhaha d’un bureau ouvert.

Côté branchements, le D895M ne fait pas l’impasse : prise réseau, Wi-Fi, ports USB pour un casque ou des accessoires. Il se connecte aux principaux systèmes de téléphonie d’entreprise, avec des appels chiffrés et des mises à jour régulières pour rester sûr dans la durée.

Pour les postes les plus sollicités, on peut lui ajouter jusqu’à trois modules d’extension. Ces petits claviers supplémentaires offrent jusqu’à 60 fonctions configurables — le terrain de jeu idéal des standardistes et des assistants qui jonglent avec les appels comme d’autres avec leurs onglets de navigateur.

Le fabricant insiste aussi sur la longévité de l’appareil : alimentation par le câble réseau (pas besoin de prise séparée), composants robustes, pièces détachées disponibles longtemps. L’idée : garder son téléphone des années plutôt que de le changer tous les quatre matins. De quoi limiter les dépenses… et les déchets.

Snom avance enfin l’argument de la « souveraineté numérique », très en vogue. Ici, il repose surtout sur une conception allemande, le chiffrement des communications et une politique de mises à jour maîtrisée. Une manière de rassurer ceux qui veulent garder la main sur leurs outils de communication.

Avec le D895M, Snom ne révolutionne pas la téléphonie sur IP. Il rappelle simplement qu’elle existe toujours, qu’elle reste utile dans bien des métiers, et qu’un bon vieux téléphone de bureau a encore de beaux jours devant lui — à condition de savoir conjuguer simplicité, sécurité et durabilité.

« Avec le D895M, nous complétons notre série D8xx et proposons un terminal IP qui allie parfaitement design, performances et confort d’utilisation », déclare Fabio Albanini, Senior VP Sales & Operations. « Grâce à son écran tactile grand format, à son combiné DECT et à ses nombreuses options de connexion, nous répondons à toutes les exigences d’une communication d’entreprise flexible, sécurisée et prête pour l’avenir. C’est exactement ce que nous entendons chez Snom par qualité haut de gamme, engineered in Germany. »

Le nouveau produit phare de la série D8xx de Snom est disponible dès maintenant chez les revendeurs spécialisés et est couvert par une garantie constructeur de trois ans.

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