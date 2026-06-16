Pour une fois sans en faire des tonnes, Microsoft a annoncé à la Build 2026 une évolution majeure de sa sous-couche Linux au cœur de Windows 11. WSL 3 (Windows Subsystem for Linux) introduit plusieurs améliorations comme le support natif des NPU et une nouvelle couche « WSL Containers » pour simplifier grandement la vie des développeurs.

Il fut un temps où faire tourner Linux sur Windows relevait de la bidouille, du dual boot ou de la machine virtuelle qui ventilait comme un sèche-cheveux. Puis Microsoft a lancé WSL, le Windows Subsystem for Linux, autrement dit une couche au cœur du système Windows permettant d’exécuter un environnement Linux directement dans Windows. Pour les développeurs, ce fut plus qu’un gadget, un pont entre deux mondes longtemps opposés. Windows pour le poste de travail, Linux pour les serveurs, les outils open source, les conteneurs, le cloud et, aujourd’hui, l’IA.

WSL 1 avait ouvert la voie en traduisant les appels système Linux dans Windows, mais la solution avait ses lourdeurs.

WSL 2 avait changé de braquet en embarquant un vrai noyau Linux dans une machine virtuelle légère. Résultat, une compatibilité largement améliorée, au prix de quelques frottements persistants, notamment côté fichiers, réseau, conteneurs et accès matériel.

Microsoft a ensuite accéléré avec la distribution via le Store, l’intégration dans Windows Terminal, le support des applications graphiques Linux, le GPU compute, l’ouverture du code de WSL, puis l’intégration croissante dans les workflows DevOps et cloud.

Un WSL 3 dopé aux GPU, NPU et containers

Avec WSL 3, annoncé dans la foulée de Build 2026, Microsoft veut corriger le dernier gros irritant, faire de Windows une vraie machine de développement Linux pour l’ère de l’IA locale. Le sujet n’est plus seulement d’ouvrir Bash sous Windows (ce qui était la première motivation de WSL 1). Il s’agit de permettre à des frameworks, modèles et outils Linux-first de dialoguer beaucoup plus directement avec le GPU et le NPU du PC.

La promesse est simple, offrir un accès quasi natif aux accélérateurs matériels depuis l’environnement Linux de WSL. Autrement dit, exécuter PyTorch, JAX, Ollama, llama.cpp ou des charges d’inférence locale sans avoir à démarrer une distribution Linux séparée, maintenir une autre machine ou accepter une pénalité de virtualisation trop visible. Sur les PC compatibles, WSL 3 doit rendre les puces IA enfin utiles depuis Linux sous Windows. Ce qui, dit comme ça, ressemble à une évidence. Ce qui, techniquement, ne l’était pas.

Le passthrough NPU vise d’abord les plateformes Qualcomm Snapdragon X Elite et Intel Meteor Lake/Lunar Lake. Le support AMD est annoncé pour plus tard.

L’autre brique importante, plus discrète mais très structurante, s’appelle WSL containers. Microsoft prépare une CLI et des API pour créer, exécuter et piloter des conteneurs Linux directement depuis Windows, sans dépendre systématiquement d’outils tiers. Pour les développeurs, c’est un gain de simplicité. Pour les DSI, c’est surtout une reprise de contrôle qui permet d’aligner la gestion des containers WSL sur les politiques d’entreprise, la visibilité, la gouvernance des images et la sécurité des interactions avec l’hôte.

Toujours plus de Linux intégré à Windows

Autour de WSL 3, Microsoft ne se contente pas d’améliorer le moteur technique. L’éditeur travaille aussi tout ce qui entoure le quotidien des développeurs. Les « Coreutils pour Windows » en sont un bon exemple. Derrière ce nom un peu austère se cachent les petites commandes de base que les développeurs Linux utilisent tous les jours pour copier des fichiers, chercher du texte, trier des résultats, chaîner des scripts ou automatiser des tâches. Jusqu’ici, ces outils appartenaient surtout à l’univers Unix/Linux. Les voir arriver plus naturellement dans Windows revient à rapprocher encore un peu plus les deux cultures.

Même logique avec les configurations de développement déployées via WinGet, le gestionnaire de paquets de Windows. L’idée est simple : au lieu de passer des heures à installer manuellement les bons outils, les bons frameworks, les bonnes extensions et les bons environnements, un développeur peut récupérer une configuration prête à l’emploi. Conséquence : moins de temps perdu à préparer le poste, moins d’écarts entre deux machines, moins de « chez moi ça marche » au moment de livrer du code.

Microsoft ajoute aussi des scripts de confort pour WSL, afin de rendre l’installation et la prise en main moins rugueuses. Là encore, le sujet n’est pas seulement technique. WSL a longtemps été puissant, mais parfois intimidant pour ceux qui ne vivent pas en permanence dans un terminal Linux. En simplifiant les premiers pas, Microsoft cherche à faire de WSL un outil naturel, pas une option réservée aux développeurs les plus aguerris.

L’annonce d’Intelligent Terminal pousse cette logique encore plus loin. Le terminal n’est plus seulement une fenêtre noire dans laquelle on tape des commandes. Il devient progressivement un assistant capable d’aider à comprendre une erreur, de proposer une commande, d’enchaîner des actions ou d’accompagner le développeur dans ses tâches. Avec des agents intégrés, Microsoft veut transformer le terminal en poste de pilotage intelligent du développement.

Windows ne veut donc plus seulement tolérer Linux. Il veut l’intégrer proprement dans le poste de travail du développeur, sans obliger celui-ci à choisir entre l’écosystème Windows, les outils Linux, les conteneurs et les nouveaux usages de l’IA locale.

WSL 3 n’est donc pas une petite mise à jour cosmétique. C’est une évolution à la fois technique et stratégique. Microsoft dit aux développeurs : gardez Windows, vous pourrez y retrouver Linux, les conteneurs, l’IA locale et l’accès aux accélérateurs matériels dans un même environnement. En clair, l’éditeur veut éviter que les développeurs, notamment ceux qui travaillent sur l’IA, se sentent obligés de basculer vers une machine Linux ou un Mac pour être efficaces.

Linux dans Windows, c’était déjà une belle pirouette historique. Avec WSL 3, Microsoft tente désormais l’étape suivante : faire de Windows une vraie workstation Linux pour les développeurs IA. Une machine qui garde l’interface, les outils d’administration et l’écosystème Windows, tout en parlant de mieux en mieux le langage du développement moderne.

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