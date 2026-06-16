Le service client est en train de devenir l’un des premiers grands champs de bataille de l’IA agentique en entreprise. Pour les DSI, le sujet dépasse largement le simple chatbot ou la réduction des coûts de centre d’appels. Il touche à la qualité de l’expérience client, à l’intégration des données CRM, à la capacité de connecter les canaux de relation client, à l’automatisation de processus métiers et, de plus en plus, à la gouvernance d’agents capables d’agir dans le système d’information.

C’est précisément sur ce terrain que Salesforce vient de frapper fort. L’éditeur américain a signé un accord définitif pour acquérir Fin, anciennement Intercom, pour environ 3,6 milliards de dollars. L’opération doit permettre à Salesforce de renforcer Agentforce, sa plateforme d’agents IA pour l’entreprise, avec une brique spécialisée dans l’automatisation du support client. En clair, Salesforce ne rachète pas seulement une technologie de chatbot avancé. Il met la main sur l’un des acteurs les plus visibles de la nouvelle génération d’agents IA orientés résolution.

Avec Fin, Salesforce accélère sur le service client agentique

Fondée à Dublin en 2011, Intercom a récemment pris le nom de son agent IA de support, Fin. Ce que Salesforce achète n’a rien d’expérimental. L’agent de Fin résout, selon l’éditeur, près de 76 % des demandes de support sans intervention humaine, sur tous les canaux : chat, e-mail, téléphone, WhatsApp, SMS, Slack. Il s’appuie sur Apex, un modèle propriétaire taillé pour le support client, dont Fin affirme qu’il surpasse les modèles de pointe d’OpenAI et d’Anthropic sur les taux de résolution. À la clé : 30 000 entreprises clientes, dont Amazon et Atlassian.

La logique de ce rapprochement est limpide. Agentforce est une plateforme puissante mais exigeante, très configurable, profondément liée aux données Salesforce, à Data Cloud, à MuleSoft, à Slack et à Service Cloud, donc longue à déployer. Fin, c’est l’inverse : un agent prêt à l’emploi, pré-entraîné, opérationnel en quelques jours, idéal pour les PME qui veulent des résultats mesurables sans projet d’intégration. Salesforce peut désormais vendre les deux, du simple robot de support clé en main au déploiement sur mesure. Plutôt que de construire cette brique, il a préféré l’acheter et avec elle, une équipe spécialisée, une technologie verticale et une base installée.

Une opération défensive

L’opération est surtout défensive. L’IA agentique prolonge le modèle SaaS autant qu’elle le menace : si des agents généralistes deviennent capables d’exécuter directement les tâches métier, une partie de la valeur peut quitter les applications historiques pour remonter vers une couche d’orchestration. En verrouillant le service client (volumes massifs, irritants nombreux, gains faciles à chiffrer), Salesforce protège l’un de ses terrains les plus stratégiques contre la désintermédiation.

La concurrence ne désarmera pas. Zendesk pousse ses propres agents de résolution autonome, ServiceNow étend l’automatisation des workflows aux services internes et externes, Microsoft aligne Dynamics 365 et Copilot, tandis qu’Oracle, SAP, Freshworks et une nuée de spécialistes – Sierra, Decagon, Cresta, Ada – se disputent les centres de contact. Le marché entre clairement en phase de consolidation.

Pour les DSI, le message est clair : un agent de service client devient un sujet d’architecture, pas seulement de direction métier. Tout se jouera dans l’intégration, la qualité des données, les connecteurs vers l’ERP et le ticketing, la maîtrise des workflows, la base de connaissance. Un agent qui répond sans pouvoir agir restera anecdotique ; un agent qui agit sans gouvernance deviendra dangereux.

Salesforce a multiplié les rachats, avec des réussites mais aussi des assemblages difficiles. Fin devra préserver sa vitesse d’innovation tout en se pliant aux contraintes de sécurité et aux cycles produit du groupe. C’est souvent là que se jouent vraiment les acquisitions de pépites IA.

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