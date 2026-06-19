Microsoft veut faire passer Copilot en mode « coworker », Mistral pousse ses modèles dans l’administration, la DGSI prépare l’après-Palantir avec ChapsVision, Databricks veut réconcilier transactionnel et analytique, Salesforce s’offre Fin… et le « kill switch » américain devient soudain très concret.

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Cette semaine, l’IA agentique sort un peu plus des démonstrations pour entrer dans l’exécution. Chez Microsoft, Copilot Cowork marque une étape symbolique : l’assistant ne se contente plus de répondre, il commence à agir dans les flux de travail et sur les documents de travail. Même logique côté Salesforce, qui absorbe Fin pour muscler Agentforce dans la relation client autonome.

En France, la souveraineté numérique n’est plus un slogan mais une série de décisions concrètes : Mistral équipe progressivement les acteurs publics, tandis que la DGSI prépare le remplacement de Palantir par ChapsVision et sa plateforme ArgonOS.

La donnée, elle aussi, change de régime. Deux semaines après la conférence Snowflake, Databricks fait aussi son show et veut abolir la vieille frontière entre bases transactionnelles et plateformes analytiques avec LTAP et Lakehouse//RT.

Et puis il y a le dossier SpaceX : une IPO spectaculaire, un rachat géant de Cursor, et une question simple mais vertigineuse : que devient le logiciel quand les empires spatiaux rachètent les outils qui produisent le code ?

3… 2… 1… InfoNews, c’est parti !

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AU SOMMAIRE

En Bref

Microsoft : assister, puis exécuter

Avec Copilot Cowork, Microsoft pousse Copilot au-delà du simple assistant de productivité : l’IA devient un agent capable de s’insérer dans les processus Microsoft 365, de comprendre le contexte de travail et de commencer à prendre en charge certaines tâches.

>> Copilot Cowork sort du labo : Microsoft veut transformer Copilot en collègue agentique

Mistral s’installe dans l’administration

Après les expérimentations, les déploiements s’accélèrent : la Caisse des Dépôts prévoit jusqu’à 40 000 licences Mistral AI dans un premier temps, avec une cible pouvant atteindre 100 000 utilisateurs, signe que l’IA souveraine cherche désormais ses cas d’usage publics à grande échelle.

>> VivaTech fête ses dix ans : Paris a gagné sa place sur la carte mondiale de la tech, l’Europe pas encore

La DGSI remplace Palantir par ChapsVision

La France prépare la bascule de la DGSI vers ChapsVision et sa plateforme ArgonOS, un signal politique fort dans la quête d’alternatives européennes aux outils américains d’analyse de données sensibles.

>> La DGSI remplace Palantir par ChapsVision

Databricks réunit transactionnel et analytique

Avec LTAP et Lakehouse//RT, Databricks veut casser la frontière historique entre OLTP et OLAP pour rapprocher données opérationnelles, analytics temps réel et agents IA dans une même architecture gouvernée.

>> LTAP et Lakehouse//RT : Databricks veut réconcilier les bases de données avec le temps réel

>> Les 10 annonces clés à retenir du Databricks Data + AI Summit 2026

L’ESCP crée une école dédiée aux technologies

L’ESCP lancera en 2027 sa School of Technology, avec un Bachelor in Management, Science & Technology et trois MSc, pour former des profils hybrides à la croisée du management, du numérique et des sciences.

Salesforce absorbe Fin

Salesforce rachète Fin, ex-Intercom, pour environ 3,6 milliards de dollars et renforce ainsi Agentforce sur le terrain très disputé des agents IA dédiés au service client.

>> Salesforce s’offre Fin : le service client devient le vrai terrain de jeu des agents IA

Le Dossier

SpaceX : IPO et Cursor, quand l’espace avale le code

SpaceX vient de réussir une entrée en Bourse spectaculaire avant d’annoncer le rachat d’Anysphere, la société derrière Cursor, dans une opération en actions évaluée à 60 milliards de dollars. Derrière le coup financier, se dessine une bascule stratégique : la maîtrise du code assisté par IA devient un actif aussi critique que les fusées, les satellites ou les datacenters orbitaux.

>> Choc : SpaceX va acquérir Cursor pour 60 milliards de dollars !

>> SpaceX en Bourse : la fusée à 2 000 milliards qui carbure à l’IA

Rendez-Vous

Big Data & IA Paris : cap sur l’industrialisation

Big Data & AI Paris revient les 15 et 16 septembre 2026 à Paris Expo Porte de Versailles avec une édition recentrée sur les décideurs d’entreprise, les retours d’expérience et l’industrialisation concrète de l’IA et de la data.

Carton Rouge

Le Kill Switch est arrivé

La désactivation de Claude Fable 5 rappelle brutalement que l’accès aux IA de pointe peut être coupé à distance, par décision politique ou réglementaire. Pour les DSI européens, le risque n’est plus théorique : dépendre d’une IA étrangère, c’est aussi accepter qu’un interrupteur puisse exister quelque part, hors de leur contrôle.

>> Claude Fable 5 désactivé : Washington prend Anthropic au mot et débranche son IA

>> Fable 5, SpaceX, Elon : « Ils sont fous, ces Américains… »

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