Davantage concrétisation des efforts d’optimisation opérés depuis le début de l‘année que feu d’artifice fonctionnel, la prochaine mise à jour « 26H2 » fait ses premiers pas parmi les testeurs du canal « experimental » du programme Windows Insider.

Disponible depuis le 19 juin dans le canal Experimental du programme Windows Insider, Windows 11 « 26H2 » s’affiche désormais comme tel dans les paramètres système et via la commande winver. Dit autrement, Microsoft confirme officiellement lancer le programme de bêta testing de la prochaine mise à jour annuelle de Windows 11 officiellement désignée sous le nom « 26H2 » (2026, second semestre).

Techniquement, Microsoft reprend la recette déjà utilisée pour 25H2 : une mise à jour par « enablement package », autrement dit un petit paquet d’activations plutôt qu’un gros remplacement du système. En clair, le code de cette « 26H2 » s’appuie sur la même branche de maintenance que l’actuelle version 25H2, plutôt un gage de stabilité. Dit autrement, une mise à jour rapide, sans risque majeur d’incompatibilités et ne nécessitant qu’un seul reboot, ce qui devrait rassurer les équipes IT, qui redoutent rarement autant une mise à jour que ses effets de bord.

Microsoft nous prépare donc ici une mise à jour plus prévisible, moins intrusive, compatible avec les processus existants de validation, d’anneaux de déploiement et d’outils d’administration. Windows Autopatch, Intune et WSUS seront bien évidemment de la partie. L’officialisation « 26H2 » est un encouragement aux équipes IT pour qu’elles testent dès maintenant, afin de déployer sans panique en Octobre prochain.

Une confusion 26H1 versus 26H2

Nous l’avons déjà évoqué, Microsoft a officialisé ces dernières semaines sur édition « 26H1 » de Windows 11 spécialement pensée et optimisée pour la dernière génération de processeurs ARM en l’occurrence les Snapdragon X2 de Qualcomm et les RTX Spark de Nvidia.

Comme rien n’est simple chez l’éditeur américain, cette version « 26H1 » repose sur un code noyau différent de celui de « 25H2 » et donc directement incompatible avec la mise à jour « 26H2 ». Dit autrement, les machines « 26H1 » n’évolueront pas vers « 26H2 » et resteront dans un premier temps en « 26H1 ». Elles auront droit à un autre chemin de mise à jour, vers une future version de Windows (dont on ignore encore s’il s’agira de Windows 12 ou de 27H1 ou 27H2).

Une 26H2 qui concrétise tous les efforts « Insider » du début d’année

On le sait Microsoft a dévoilé au travers son programme Windows Insider de nombreuses optimisations à Windows 11. Lancements plus rapides, optimisation de la consommation mémoire, optimisation de l’explorateur de fichiers, améliorations de la barre des tâches, et autres corrections sur les « irritants » de Windows 11 qui sont déjà dans les Builds « Insiders » trouveront leur concrétisation officielle dans 26H2.

Par ailleurs, Microsoft a confirmé l’arrivée d’une fonctionnalité parmi les plus réclamées de l’histoire récente de Windows : la possibilité de désactiver les résultats web dans la recherche. Fini, donc, ces liens Bing qui s’invitent quand on cherche simplement un fichier ou une application en local. March Rogers, directeur du design chez Microsoft, l’a confirmé sur X : les fichiers locaux sont désormais prioritaires, et l’option se logera dans Paramètres > Confidentialité et sécurité > Recherche. Outre la lisibilité des résultats, il en résulte un autre bénéfice immédiat : une recherche nettement plus réactive une fois le superflu écarté.

Aucune date ferme n’a été communiquée mais la cadence habituelle situe le lancement aux alentours de début octobre. D’ici là, l’éditeur invite les administrateurs à valider les préversions du canal Experimental, à préparer leurs anneaux de déploiement et à roder leurs outils. Une mise à jour aussi indolore sur le papier mérite malgré tout d’être éprouvée : c’est souvent dans les détails que se cachent les vraies surprises.

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