Aucun DSI n’a besoin qu’on lui explique que la supervision classique s’essouffle : il le constate chaque jour, à chaque incident détecté trop tard. La vraie question n’est plus pourquoi en sortir, mais comment — sans lancer un projet réputé complexe, coûteux et réservé aux grands groupes dotés d’équipes DevOps pléthoriques. C’est précisément ce verrou que lève le guide pratique de Sigma : passer d’une gestion subie à un pilotage qui anticipe les incidents est aujourd’hui une trajectoire progressive, et accessible aux ETI.

Le constat est acquis. Le passage à l’acte, beaucoup moins

Avec un SI devenu hybride et distribué — datacenters internes, cloud public, APIs tierces, conteneurs et applications héritées entremêlés —, les zones d’ombre se sont multipliées : près de 40 % du système échappe désormais à la visibilité des équipes. Les DSI le savent. Ce qui les retient, c’est l’image que renvoie l’Observabilité : un chantier lourd, un budget XXL, une refonte globale. Le guide démonte cette idée reçue. Il ne s’agit pas de tout balayer d’un revers de main, mais de commencer là où vous en êtes, avec ce que vous avez déjà, et de n’investir que sur le périmètre réellement critique de votre activité.

Anticiper au lieu de subir : le bénéfice qui se mesure

L’enjeu n’est pas technologique, il est opérationnel et financier. Avec une interruption de service chiffrée à 5 000 € la minute pour une entreprise de taille moyenne, chaque incident neutralisé en amont est du chiffre d’affaires préservé. En reliant la performance applicative aux indicateurs métiers en temps réel, les équipes ne réagissent plus à une alerte tardive : elles détectent la dégradation à sa naissance, avant que l’utilisateur ne la ressente. Les organisations qui ont franchi le pas constatent une réduction du MTTR de 60 à 80 %, et surtout des experts enfin libérés du tri permanent des alertes — en France, les équipes IT jonglent en moyenne avec dix outils de monitoring — pour se recentrer sur les projets à valeur ajoutée.

Pas de big-bang : une trajectoire en cinq étapes

Le cœur du guide est une feuille de route concrète et graduée. Cibler d’abord les applications vraiment critiques, sans se disperser. Cartographier le SI pour faire sortir de l’ombre les flux non documentés et les services fantômes. Définir explicitement, dans un RACI, qui tient les commandes — délégation totale ou cogestion — avant le premier incident, pas après. Générer des alertes reliées à un impact métier plutôt que de simples seuils CPU. Puis pérenniser la démarche en mesurant son ROI et en l’étendant à son rythme. Chaque étape s’accompagne d’une check-list d’auto-évaluation directement exploitable.

Une approche calibrée pour les ETI, dans un cadre souverain

C’est là tout le pari de Sigma : rendre accessible aux ETI ce qui semblait l’apanage des géants, sans compromis sur la qualité. La délégation est modulaire et évolutive — vous payez pour le périmètre critique, vous étendez à votre rythme. La puissance d’analyse de Dynatrace et de sa découverte automatique (Smartscape) est opérée dans un cadre 100 % français : instance hébergée et pilotée en France, certifications ISO 27001 et HDS, supervision assurée 24/7 depuis le territoire national. De quoi gagner en visibilité sans confier ses données de télémétrie à des environnements tiers.

Pour aller plus loin

Les cinq étapes détaillées, les check-lists d’auto-évaluation et les indicateurs de ROI à présenter à votre direction générale sont réunis dans le guide. Téléchargez le guide pratique de Sigma et tracez votre trajectoire, à votre rythme et sur le périmètre qui compte vraiment.