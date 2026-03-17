Le BTP ne peut plus construire comme avant. Entre pression réglementaire, impératif de durabilité, explosion des données et montée du jumeau numérique, le BIM (Building Information Modeling) devient la colonne vertébrale des projets et le BIM Manager l’un des profils les plus décisifs du bâtiment connecté.

En profonde mutation, le secteur du BTP doit aujourd’hui faire face à de nombreux défis et se transformer en profondeur pour répondre aux nouveaux usages, enjeux de durabilité et nouvelles normes du marché. En ce sens, les processus de conception et de gestion du bâtiment ne peuvent plus s’appuyer sur des expertises isolées qui travaillent chacune de leur côté et qui ne permettent pas d’avoir une vision consolidée des projets. Les promoteurs, grands constructeurs, les bailleurs sociaux, mais aussi l’État et les gestionnaires de patrimoine immobilier doivent alors intégrer ces nouvelles dimensions et positionner le sujet du BIM au centre de leurs différentes opérations.

Le BIM : un processus de travail stratégique

Rappelons tout d’abord que le BIM n’est pas un outil de modélisation 3D, mais un processus de travail collaboratif structuré autour de la donnée. Il permet ainsi de travailler des représentations géométriques en y intégrant de la donnée. Nous parlons aujourd’hui de modélisation 7D : géométrie, planning, coût, performance énergétique et environnementale, maintenance. Toutes ces données sont ainsi intégrées dans un cadre numérique commun aux différentes parties prenantes du projet (de la construction à l’exploitation).

Dès lors, les architectes, ingénieurs, chefs de chantier, promoteurs, fournisseurs de matériaux, équipes de maintenances, etc. auront une véritable grille de lecture commune au service d’une parfaite exécution de leur mission. Il est alors possible de donner un vrai sens au travail collaboratif tout en renforçant la performance, en respectant les normes du secteur et en mesurant un véritable ROI autour des projets de construction.

Coordonner et animer une démarche BIM : le rôle stratégique du BIM Manager

Comme nous l’avons vu, le BIM est une nouvelle approche qui ne peut s’improviser. C’est dans ce contexte que le métier de BIM Manager est aujourd’hui fortement plébiscité par les professionnels du secteur. Au centre du projet, il a la charge de coordonner les opérations, de servir d’interface entre les métiers, de les accompagner ou encore de former les équipes aux spécificités du BIM. Au-delà de travailler avec les grands corps de métiers, il est aussi un partenaire privilégié des nouveaux métiers du bâtiment numérique à l’image des équipes Smart Building par exemple.

Il devient donc indispensable de structurer une filière de formation adaptée, capable d’anticiper les besoins en compétences et de préparer les futurs professionnels à ces nouvelles méthodes de travail et à ces nouveaux métiers.Former des BIM Managers est un prérequis incontournable à court terme et une garantie de trouver un emploi rapidement dans un secteur passionnant. Les professionnels du BTP pourront ainsi s’appuyer sur des collaborateurs bénéficiant de connaissances métiers et technologiques indispensables à la bonne réalisation de leur mission.

Grâce à la montée en puissance du BIM et des BIM Managers, l’industrie du BTP va donc pouvoir mener à bien sa révolution, entrer dans une nouvelle ère et bénéficier d’un processus de travail efficient. De plus, le bâtiment ne s’arrête plus à sa livraison. Grâce au BIM, il peut être suivi, analysé et optimisé tout au long de sa vie. On parle alors de “jumeau numérique” : une version numérique du bâtiment qui permet d’anticiper les consommations, d’améliorer la maintenance et de prolonger sa durée de vie.

Au final, cela permettra de pouvoir concevoir et gérer efficacement l’ensemble du cycle de vie des bâtiments de demain et de positionner l’excellence opérationnelle au centre des projets.

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Par Karine Lecal, Directrice nationale des filières Architecture et Bâtiment pour Sophia Ynov Campus

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