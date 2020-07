TeamViewer, l’une des solutions de prise de contrôle à distance les plus populaires au monde, annonce acquérir Ubimax.

Cette acquisition un peu inattendue montre que TeamViewer est bien conscient que l’avenir du support utilisateur va bien au-delà de la prise de contrôle à distance des PC. Avec des appareils comme les Hololens de Microsoft ou les lunettes Magic Leap, la notion de support et d’accompagnement à distance des utilisateurs évoluent.

TeamViewer ne compte pas se laisser marginaliser par ces révolutions à venir induite par la réalité augmentée, virtuelle et mixte. En s’offrant Ubimax, l’éditeur acquiert une compétence et des technologies en matière de réalité augmentée industrielle. Car Ubimax dispose avec sa suite Frontline d’une gammes de produits d’assistance à distance pour aider les employés dans l’exécution de leurs tâches (intervention technique, préparation de commandes, etc.) en affichant des instructions et des informations concrètes sur les lunettes connectées (Smart Glass) afin d’améliorer la productivité.

Avec cette acquisition, TeamViewer compte élargir son offre de produits aux entreprises et accompagner la transformation numérique des ateliers à l’aide de solutions informatiques wearables. Cette acquisition devrait aussi lui permettre d’accélérer le développement de nouveaux cas d’utilisation spécifiques à certains secteurs industriels en se concentrant sur l’analyse des données et l’intelligence artificielle ainsi que sur sa solution de téléassistance en réalité augmentée TeamViewer Pilot.

« Nous sommes très heureux de réaliser cette acquisition importante sur le plan stratégique, la première dans l’histoire de TeamViewer explique Oliver Steil, PDG de TeamViewer. Avec Ubimax, nous allons créer le leader mondial sur le marché des solutions de connectivité et de la technologie pour les lieux de travail industriels. Notre portefeuille de produits commun permettra aux entreprises de nombreux secteurs de disposer d’un fournisseur unique pour connecter en toute sécurité leurs appareils, leurs effectifs et leurs processus.»