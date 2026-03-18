L’ESN bretonne Provectio, labellisée ExpertCyber, met à disposition des PME et ETI un test en ligne gratuit pour évaluer leur maturité cyber. Objectif : transformer la prise de conscience en plan d’action concret.

La cybersécurité reste le talon d’Achille des PME et ETI françaises. Faute de ressources internes dédiées, nombre d’entre elles peinent à objectiver leur niveau de protection réel. Entre la multiplication des ransomwares, les obligations réglementaires croissantes (NIS2, DORA) et la pression des donneurs d’ordres sur la chaîne de sous-traitance, le besoin d’un état des lieux clair et accessible n’a jamais été aussi pressant.

C’est précisément le créneau que vise Provectio, ESN rennaise labellisée ExpertCyber par l’ANSSI via cybermalveillance.gouv.fr, en proposant un outil d’autodiagnostic de maturité cyber entièrement gratuit.

Concrètement, l’outil prend la forme d’un questionnaire en ligne réalisable en une dizaine de minutes, accessible à l’adresse maturite-cyber.fr. Il couvre plusieurs domaines clés : protection des données, gestion des accès, sensibilisation des collaborateurs, politique de sauvegarde, etc. À l’issue du test, l’utilisateur obtient un score de maturité allant de « Naissant » à « Exemplaire », assorti d’un rapport détaillé et d’un plan d’action structuré.

« Les utilisateurs partent d’une page blanche, aucune mesure n’est détectée au démarrage. Au fil des réponses, le niveau progressera, étape par étape, vers un score final allant de Naissant à Exemplaire », explique Bertrand Dumenil, CMO chez Provectio.

L’intérêt de la démarche dépasse le simple exercice de scoring. Pour une PME qui n’a pas de RSSI, disposer d’une photographie objective de sa posture cyber constitue un premier levier de décision. Le rapport généré permet d’identifier les chantiers prioritaires, de justifier un investissement auprès de la direction et, le cas échéant, d’amorcer un accompagnement structuré avec un prestataire qualifié. On notera que le label ExpertCyber de Provectio, délivré par l’ANSSI, garantit un socle de compétences validé par l’Étatn un gage de sérieux dans un marché du conseil cyber où la qualité des prestations reste très hétérogène.

L’enjeu, pour Provectio comme pour l’ensemble de l’écosystème cyber français, est d’embarquer les organisations qui ne se sentent pas encore concernées, précisément celles qui, statistiquement, sont les plus exposées.

Le test est réalisable librement à l’adresse suivante : https://maturite-cyber.fr . Une fois réalisé, il donne accès gratuitement à un plan d’action clair et structuré.

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