Accélérer, maîtriser, performer : Provectio mise sur l’impact concret de Copilot dans Microsoft 365 avec un bootcamp exclusif pensé pour faire décoller les usages IA en entreprise.

Provectio est une entreprise française spécialisée dans les services informatiques et télécoms pour les professionnels. Fondée en 2004, elle est basée à Rennes et dispose de plusieurs agences dans le Grand Ouest, notamment à Nantes et Caen. Fournisseur IT de proximité, l’ESN annonce compléter son offre de formation avec un Boot Camp exclusif permettant d’optimiser l’utilisation de Copilot au sein des applications Microsoft 365.

Ce programme intensif d’immersion au coeur de l’univers Copilot de Microsoft permet d’enrichir l’expérience professionnelle des participants. Il s’adresse aux professionnels désireux d’optimiser leur efficacité quotidienne en maîtrisant l’assistant IA présent au sein de l’écosystème Microsoft 365.

Conçu comme un atelier d’excellence limité à six participants, ce parcours d’une demi-journée alterne principes fondamentaux et exercices pratiques. À l’issue de cette immersion, les participants navigueront avec aisance dans l’ensemble des fonctionnalités Copilot intégrées aux applications Microsoft 365.

Le programme couvre un spectre complet : fondamentaux de Microsoft 365, panorama des technologies d’intelligence artificielle, techniques avancées de formulation de requêtes, exploration approfondie de Copilot et son intégration dans la Power Platform, sans oublier les dimensions cruciales de sécurité, d’éthique et de conformité. Le contenu sera naturellement ajusté selon le profil et les objectifs spécifiques des stagiaires.

Comme le souligne Bertrand DUMENIL, Directeur Marketing chez Provectio : « Les bootcamps permettent de développer la connaissance des utilisateurs sur les différents outils M365 et notamment de Copilot. L’amélioration globale des compétences participe à la réussite du projet. Copilot va transformer la manière de collaborer ces prochaines années autour de Microsoft 365. Il est important de sensibiliser les équipes à cette technologie qui sera désormais largement utilisée et qui permettra d’accéder à de réels gains de productivité. »

