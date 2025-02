Sécuriser son entreprise sans exploser son budget ni mobiliser une équipe dédiée ? C’est aujourd’hui possible grâce à des solutions de cybersécurité managées, pensées pour les PME et capables d’anticiper et neutraliser les menaces en temps réel. L’acteur de proximité Provectio lance sa solution ProCyber qui combine outils adaptés aux PME et service de surveillance proactif.

Les TPE et PME sont aujourd’hui des cibles privilégiées des cyberattaquants. N’ayant pas les ressources humaines et financières des grandes entreprises, elles sont plus fragiles, moins bien défendues, et peuvent servir de porte d’entrée pour dérober des informations ou infiltrer les réseaux des grandes entreprises dont elles sont les fournisseurs.

Pour protéger leurs données, assurer la continuité de leurs activités et préserver leur réputation, ces petites entreprises ont besoin de solutions de cybersécurité réellement adaptées à leurs besoins et à leurs capacités d’administration. Elles ont besoin de solutions flexibles, faciles à déployer et évolutives, capables de répondre à des menaces de plus en plus sophistiquées et d’être administrées par des experts à distance. Adopter une approche sur-mesure en matière de sécurité est ainsi essentiel pour garantir leur résilience et soutenir leur développement dans un environnement numérique en constante évolution. Et pour cela, les PME ont besoin d’un accompagnement de proximité en qui elles puissent avoir confiance et adapté à leurs réalités financières et techniques.

C’est en pensant à ces besoins que Provectio renforce son offre avec ProCyber, une solution de cybersécurité managée conçue pour les PME et TPE. Cette nouvelle brique vient répondre à la recrudescence des cyberattaques visant ces entreprises, en proposant une protection proactive, une surveillance en continu et une réaction rapide en cas d’incident. Cette solution combine les meilleures solutions de sécurité réseaux entreprise du marché et le service de surveillance proactif de ce fournisseur de services informatiques.

Provectio est un acteur de proximité qui accompagne les TPE et PME dans la gestion et l’administration de leur parc informatique. L’entreprise basée à Rennes rayonne sur la Bretagne, le Pays de la Loire, la Normandie et les Côtes d’Armor.

Selon Bertrand Duménil, de Provectio, « les cybermenaces compromettent la confidentialité des données, la réputation et la continuité des activités. Face à ce constat, la cyberdéfense devient incontournable pour garantir la résilience de l’entreprise. »

La solution ProCyber se décline en deux volets : un Starter Pack de base et des modules complémentaires. Le Starter Pack inclut la sécurisation des services et des postes (via des solutions Antivirus EPP & EDR), la gestion des patchs, le chiffrement des postes, le maintien opérationnel des équipements et logiciels, ainsi qu’une hotline, un centre opérationnel de sécurité (SOC) et l’émission de rapports mensuels. En option, les clients peuvent renforcer leur protection avec des services dédiés à la sécurisation des e-mails, la sensibilisation des utilisateurs, la gestion sécurisée des mots de passe ou encore la protection des contenus, serveurs Web et réseaux.

Cette offre, sans engagement, permet aux entreprises de bénéficier d’un niveau de cyberprotection élevé à un tarif compétitif, tout en offrant la flexibilité d’adapter ou de suspendre les services selon leurs besoins. « ProCyber donne un accès facile à un dispositif éprouvé, notamment grâce à un SOC qui surveille en continu les infrastructures IT, détecte les menaces et coordonne la réponse grâce à une expertise dédiée », conclut Bertrand Duménil.

