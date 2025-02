Tandis que les cybercriminels exploitent les failles humaines et techniques, les défenseurs doivent sans cesse innover pour ne pas être dépassés. Entre attaques géopolitiques, campagnes de désinformation et ransomwares sophistiqués, la lutte pour la cybersécurité s’intensifie encore un peu plus en 2025.

L’évolution rapide des technologies et l’essor exponentiel du cloud ne cessent de redéfinir les enjeux et les stratégies de la cybersécurité. Le déplacement massif des ressources critiques vers des environnements hybrides, tout comme la sophistication accrue des campagnes malveillantes, exigent une vigilance constante et une capacité d’adaptation sans précédent. Dans un contexte où les équipes de sécurité voient leurs responsabilités s’élargir, l’intelligence artificielle s’impose comme un levier stratégique pour détecter, analyser et contrer les cybermenaces. Mais la même IA, adoptée par des acteurs malveillants, devient aussi une arme redoutable. Cette ambivalence souligne l’importance cruciale de l’expertise humaine, renforcée par l’innovation, pour anticiper des attaques qui se complexifient d’année en année. Au cœur de ces défis, la compromission d’identifiants et les mauvaises configurations cloud demeurent les vecteurs de prédilection des cybercriminels, confirmant un tournant majeur dans la protection des systèmes d’information pour les organisations publiques et privées. Voici les principales perspectives sur les menaces cyber en 2025 et l’évolution des tactiques adoptées par les cybercriminels.

Compromission d’identifiants d’accès, mauvaises configurations cloud : les vecteurs d’attaque prédominants en 2025

En 2025, les identifiants d’accès exposés, réutilisés ou compromis constitueront un vecteur prédominant pour les cyberattaquants qui cherchent à pénétrer les environnements informatiques des organisations publiques et privées. Ces vulnérabilités, combinées à une résurgence d’environnements cloud mal configurés, compliquent davantage la sécurisation des accès et la protection des données sensibles.

Le développement continu des infrastructures cloud reste une épée à double tranchant. Si ces technologies offrent des avantages en matière de gestion opérationnelle, elles présentent aussi des failles pouvant être exploitées par les cybercriminels. Les configurations inadéquates et des postures de sécurité insuffisantes créent des points d’entrée supplémentaires pour les attaquants, augmentant la complexité pour les équipes chargées de protéger les systèmes critiques.

En parallèle, les cybercriminels perfectionneront leurs tactiques d’évasion des défenses, maximisant leur temps de présence sur les systèmes compromis. La surveillance proactive et continue deviendra un pilier indispensable pour déjouer ces attaques de plus en plus sophistiquées.

IA et cybersécurité : une révolution en marche

L’intelligence artificielle (IA) jouera un rôle déterminant dans le paysage de la cybersécurité en 2025. Intégrée dans des outils défensifs avancés, l’IA soutient déjà des activités comme la chasse aux menaces (threat hunting), la hiérarchisation des alertes, etc.

Toutefois, alors que les cybercriminels adoptent eux aussi l’IA pour améliorer leurs stratégies d’attaque, les défenseurs devront constamment innover. Cette dynamique souligne un défi majeur : l’IA elle-même peut devenir une cible. Par exemple, les outils d’IA générative facilitent des campagnes d’hameçonnage plus sophistiquées et accessibles, réduisant ainsi les barrières à l’entrée pour les attaquants.

En réponse, les entreprises devront sensibiliser non seulement leurs équipes techniques, mais aussi leurs employés non-spécialistes. D’autre part, l’automatisation et des solutions d’analyse prédictive seront essentielles pour contrer des attaques toujours plus rapides et volumineuses.

Des attaques toujours plus sophistiquées domineront l’actualité

Si les ransomwares, les campagnes de phishing et les logiciels espions continueront de dominer l’actualité, une recrudescence des campagnes malveillantes sophistiquées est à prévoir. En particulier, les malwares de type cheval de Troie gagneront en complexité, permettant aux attaquants de viser des ressources précieuses comme les cryptomineurs et les données sensibles, ouvrant la voie à des attaques par extorsion multiple.

On peut également s’attendre à une transition vers des méthodes d’exploitation des failles plus complexes, mettant l’accent sur les ressources critiques. Cette évolution traduit une sophistication accrue des campagnes d’attaques et par conséquent, la nécessité de mettre en place des moyens renforcés pour les contrer.

Les élections représenteront encore une opportunité pour les cybercriminels

Les événements d’ampleur mondiale, comme les élections (Allemagne, Pologne, Canada) ou les conflits existants et à venir, influenceront significativement les tendances de la cybersécurité en 2025. Ces périodes d’incertitude sont propices à l’exploitation par des groupes malveillants, qui ciblent les individus cherchant des informations fiables.

Les campagnes de désinformation et les cyberattaques parrainées par des États devraient se multiplier, en écho à l’intérêt accru pour les campagnes électorales. Ces évolutions soulignent l’importance pour les gouvernements et organisations de renforcer leurs stratégies de défense.

Ransomwares : un outil encore massivement privilégié en 2025

Le ransomware restera un outil privilégié pour les cybercriminels, grâce à son efficacité dans l’extraction de données sensibles. Si des tendances comme les attaques des services cloud se développent, ces attaques continueront de cibler les systèmes peu surveillés et les hyperscalers.

La concentration des ressources dans le cloud attire les cryptomineurs malveillants, exploitant la puissance de ces infrastructures pour monétiser leurs campagnes. Tant que ces méthodes resteront rentables, elles ne connaîtront que peu d’évolutions significatives.

2025 s’annonce donc comme une année charnière pour la cybersécurité, marquée par l’essor de menaces complexes et l’évolution rapide des technologies. Pour contrer ces défis, la vigilance, la collaboration internationale, et l’intégration d’outils basés sur l’IA seront essentiels. Plus que jamais, la cybersécurité devra s’adapter pour évoluer au rythme des cybercriminels.

____________________________

Par Jake King, directeur de l’ingénierie chez Elastic

À lire également :