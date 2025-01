2025 va de nouveau marquer une montée en puissance de la souveraineté des données et des architectures de données décentralisées. Entre la complexité des cadres réglementaires (DMA, AI Act, NIS2, etc.) et l’essor des technologies distribuées, les entreprises cherchent à s’appuyer sur des approches résilientes pour concilier gestion des données, durabilité et compétitivité.

En 2025, une tendance technologique dominante dans notre région sera probablement la montée en puissance de la souveraineté des données et des architectures de données décentralisées. Avec l’augmentation des pressions réglementaires et des préoccupations liées à la confidentialité des données, les organisations adoptent de plus en plus de solutions leur permettant de garder le contrôle sur leurs données tout en utilisant des technologies distribuées et évolutives.

En dehors de l’IA, nous sommes particulièrement enthousiasmés par l’informatique de pointe (edge computing) et les avancées en informatique quantique, qui promettent de redéfinir la façon dont les entreprises abordent le calcul et le traitement des données à grande échelle.

L’IA, opportunité pour les entreprises d’améliorer l’expérience client de façon hyper-personnalisée.

L’intégration de l’IA offrira aux entreprises des opportunités d’améliorer l’expérience client de manière hyper-personnalisée, d’accroître l’efficacité opérationnelle et d’utiliser l’analyse prédictive pour prendre des décisions plus intelligentes.

Cependant, cela pose également des défis, notamment en matière de gouvernance des données, de déploiement éthique de l’IA et de conformité aux réglementations européennes comme le futur AI Act. Les entreprises devront mettre en place des systèmes robustes pour gérer les données en toute sécurité, garantir l’équité des algorithmes d’IA et maintenir la confiance de leurs clients.

Digital Markets Act et AI Act : Les entreprises devront concilier conformité et innovation.

L’évolution du cadre réglementaire européen, en particulier avec des lois telles que le Digital Markets Act (DMA) et l’AI Act, aura un impact significatif sur la manière dont les organisations fonctionnent. Les entreprises devront concilier conformité et innovation.

De plus, la volatilité économique et la hausse des coûts de l’énergie inciteront les entreprises à optimiser davantage leurs opérations, stimulant la demande pour des technologies rentables et durables, comme les architectures cloud-native et sans serveur (serverless).

Les domaines clés pour les décideurs technologiques en 2025 : agilité et évolutivité des données, et gouvernance de l’IA.

Les décideurs technologiques devraient prioriser :

* Agilité et évolutivité des données : S’assurer de pouvoir gérer des volumes croissants de données en temps réel et en toute sécurité.

* Gouvernance de l’IA : Mettre en place des cadres pour un déploiement éthique de l’IA et assurer la conformité réglementaire.

* Résilience grâce à des stratégies multi-cloud : Adopter des plateformes permettant flexibilité et redondance entre les fournisseurs.

* Durabilité : Se concentrer sur l’informatique verte et les infrastructures économes en énergie pour atteindre les objectifs environnementaux et réduire les coûts.

2024 a été marqué par l’adoption accélérée de l’edge computing dans le commerce de détail et la fabrication.

Le moins surprenant : La prolifération continue des outils d’IA dans tous les secteurs, comme prévu, étant donné l’élan des investissements et de la recherche en IA.

Le plus surprenant : L’adoption accélérée de l’edge computing dans des secteurs comme le commerce de détail et la fabrication, stimulée par la demande pour un traitement des données localisé et plus rapide. Cette évolution a mis en lumière la priorité accordée par les organisations à la réduction de la latence et à la prise de décision en temps réel. En parallèle, un besoin encore très marqué de moderniser des applications critiques a également surpris. Ces projets, souvent motivés par des enjeux de time-to-market et de réduction des coûts de transformation, ont révélé un défi persistant pour de nombreuses entreprises. Ce qui est remarquable, c’est que l’IA joue un rôle clé dans cette transition, notamment en aidant à automatiser et accélérer les processus de modernisation tout en minimisant les impacts opérationnels.

De Joffray Anduze, Country leader France chez MongoDB

