L’intégration de l’intelligence artificielle dans le monde des bases de données – et particulièrement pour les bases NoSQL – est un nouveau champ de bataille pour les acteurs du secteur. Pour en parler, Joffrey Anduze, DG France de MongoDB, est l’invité de la semaine de Guy Hervier.

En l’espace de quelques années, l’éditeur MongoDB est passée du stade de startup disruptive à celui de géant des bases de données. En 10 ans, son Chiffre d’Affaires annuel est passé de 40 millions d’euros à 1,7 milliards d’euros en 2023. Avec sa base NoSQL, l’éditeur continue de révolutionner le monde du stockage des données avec son approche flexible et performante mais aussi sa capacité à gérer d’énormes volumes de données structurées ou non. Avec son architecture scalable et évolutive, la base a su parfaitement accompagner la vague du cloud. Mais avec l’IA s’ouvre une nouvelle ère pour les bases de données.

Joffrey Anduze, DG France de MongoDB, est notre invité de la semaine. L’occasion de voir avec lui comment cet éditeur accompagne aujourd’hui la révolution de l’intelligence artificielle et la vision de son entreprise sur l’avenir des bases NoSQL dans un monde de RAG et de vectorisation. L’annonce d’Atlas Vector Search en décembre, avec sa disponibilité sur l’offre de AWS Bedrock, illustre l’engagement de MongoDB à fournir des outils puissants pour l’intégration de l’IA dans les applications de ses clients.

L’opportunité également de revenir sur l’offre de MongoDB aujourd’hui et notamment sur Atlas, la déclinaison en mode Cloud DBaaS (Database as a servie) du SGBD MongoDB.

Geoffrey Anduze évoque également l’importance des offres sectorielles de MongoDB, mettant en lumière la capacité de la plateforme à répondre à des besoins spécifiques à certains secteurs d’activité grâce à une approche verticalisée et la capacité de MongoDB à ingurgiter n’importe quelle donnée, et notamment les données non structurées. Typiquement, MongoDB propose aujourd’hui une base de données spécialisée pour le secteur automobile.

