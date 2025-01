Une IA plus collaborative, plus durable et plus immersive : c’est la promesse de 2025 pour les entreprises. Entre personnalisation en temps réel et expériences visuelles révolutionnaires, l’innovation ne se contentera pas de simplifier les tâches, elle changera les règles du jeu.

À l’aube de 2025, l’intelligence artificielle s’apprête à connaître des évolutions majeures qui redéfiniront son rôle et son impact dans le monde de l’entreprise. Alors que certains anticipaient une automatisation totale, c’est plutôt vers une collaboration homme-machine plus sophistiquée que nous nous dirigeons. De l’émergence de l’IA comme copilote stratégique à la montée en puissance des préoccupations environnementales, en passant par le développement de solutions préventives en périphérie et l’avènement d’expériences visuelles enrichies, ces transformations façonneront profondément la manière dont les organisations exploitent et déploient l’intelligence artificielle. Examinons les principales tendances qui marqueront cette année charnière pour l’adoption et l’évolution de l’IA en entreprise.

Une automatisation en devenir

Tendance 1 – L’IA s’imposera solidement dans son rôle de copilote, mais une véritable automatisation restera encore à venir

Ces deux dernières années, les discussions sur l’IA ont été entachées par l’idée selon laquelle cette technologie devrait bientôt prendre totalement le relais. Toutefois en 2025 c’est à une adoption généralisée de l’IA en tant qu’assistant intelligent qu’on assistera plutôt qu’en tant qu’outil de décision entièrement autonome. Certes, l’IA sera profondément intégrée aux workflows et aux processus décisionnels, mais la supervision et les interventions humaines resteront cruciales, notamment pour les opérations métiers. Au-delà de l’engouement autour de la possibilité d’une automatisation complète, le marché va surtout s’atteler à développer des projets homme-IA pratiques et collaboratifs.

Face à ce constat, les entreprises devraient orienter leurs stratégies d’IA sur l’augmentation des capacités humaines plutôt que sur la recherche d’une automatisation complète. Autrement dit, elles devraient concevoir des workflows qui exploitent les atouts de l’IA dans le traitement des données et la génération d’informations, tout en continuant à soumettre les décisions critiques au jugement humain. Si l’IA se montre pleine de promesses en termes d’automatisation des workflows, les limites technologiques et les questions réglementaires n’en permettront pas une automatisation complète d’ici fin 2025. Les entreprises ont donc intérêt à investir dans des programmes de formation qui aideront leurs collaborateurs à travailler efficacement avec les outils d’IA, et à se focaliser sur des domaines où l’expertise humaine et les capacités de l’IA permettent d’obtenir des résultats synergiques.

Une IA plus frugale

Tendance 2 – L’impact environnemental de l’IA passera d’un sujet secondaire à une question primaire

Alors que ces dernières années ont été largement axées sur l’utilisation éthique et équitable de l’IA, 2025 marquera un tournant décisif sur le sujet son empreinte environnementale, notamment en termes de consommation d’énergie. De la simple capacité de l’IA à résoudre les défis environnementaux, le débat portera désormais sur la gestion des besoins énergétiques substantiels propres à la technologie. Les principaux fournisseurs d’IA n’ont pas encore présenté leurs métriques de consommation d’énergie, car ils se focalisent plutôt sur les capacités et les performances. Mais à mesure que les déploiements d’IA s’étendent et que les data centers se développent, les sources d’énergie, l’efficacité énergétique et la durabilité environnementale s’imposent comme des questions impossibles à ignorer.

Pour anticiper cette évolution, il est essentiel que les entreprises prennent en compte les avantages métiers, mais également les coûts environnementaux de l’IA. Ce changement de perspective nécessite qu’elles misent premièrement sur des solutions d’IA qui optimisent l’efficacité énergétique, en privilégiant dans la mesure du possible, des modèles plus compacts et plus efficients à des alternatives énergivores. Pour réussir en 2025, les entreprises devront présenter des rapports transparents sur l’impact environnemental de l’IA et des stratégies claires pour le réduire. Les entreprises les plus performantes seront celles capables de trouver le juste équilibre entre les capacités de l’IA et la responsabilité environnementale.

Une IA personnalisable à l’Edge

Tendance 3 – L’exploitation de l’IA en périphérie permettra de développer des solutions préventives ultra-personnalisées

Portée par la convergence de l’informatique de périphérie (edge computing) et des modèles de langage, l’année 2025 sera marquée par l’évolution des solutions d’IA réactives vers des solutions d’IA préventives. En intégrant les fonctionnalités d’IA directement aux appareils situés en périphérie du réseau, les entreprises seront en mesure de traiter et d’analyser en temps réel les données en cours de session (in-session). Elles pourront ainsi créer des expériences hautement contextuelles et personnalisées. Aujourd’hui, les solutions de connectivité à distance opèrent essentiellement en mode réactif, ne traitant les problèmes qu’une fois qu’ils sont survenus. Ensemble, l’IA en périphérie et l’analyse des données en cours de session permettront une approche plus sophistiquée.

Pour capitaliser sur cette tendance, les entreprises devraient commencer à cartographier les opportunités offertes par les données en cours de session et à élaborer des stratégies pour le déploiement d’une IA en périphérie. Pour cela, il leur faudra cerner les contextes propres aux différents utilisateurs et cas d’usage, et investir dans une infrastructure de périphérie capable de prendre en charge les workloads IA. Il sera donc essentiel pour les entreprises de se focaliser sur le développement de fonctionnalités de prévention qui exploitent les informations en temps réel, tout en préservant la confidentialité des utilisateurs au travers des traitements en local.

Une IA d’entreprise plus visuelle

Tendance 4 – L’IA en entreprise évoluera de textes simples vers des expériences visuelles

Alors que les applications actuelles de l’IA en entreprise se concentrent principalement sur la production de textes, l’année 2025 verra un changement radical vers des expériences riches et visuelles. Concrètement, au lieu de recevoir des rapports ou des instructions sous forme textuelle, les utilisateurs interagiront avec l’IA via des contenus visuels dynamiques : vidéos générées en temps réel, démos interactives, guides de résolution de problèmes, etc. Cette évolution modifiera en profondeur la manière dont les informations sont communiquées et consommées dans les environnements professionnels.

On observe déjà les premiers signes de ce changement, notamment avec l’essor de l’art créé par intelligence artificielle, dont certaines œuvres se vendent à plus d’un million de dollars. Mais la véritable transformation se produira lorsque ces capacités seront appliquées à des contextes métiers, par exemple lorsque l’IA pourra générer des tutoriels vidéo de 30 secondes pour le support technique ou créer des simulations visuelles pour la formation.

Les entreprises devraient commencer à se préparer à cette révolution de l’IA visuelle en identifiant les domaines dans lesquels une communication visuelle pourrait améliorer les processus textuels en place. Elles devraient investir dans des outils et des plateformes compatibles avec l’IA visuelle, tout en élaborant des lignes directrices pour créer des contenus visuels de manière efficace.

En définitive, l’année 2025 marquera un tournant décisif dans la maturité de l’intelligence artificielle en entreprise. Les organisations qui sauront adapter leurs stratégies à ces nouvelles réalités, tout en maintenant un équilibre entre innovation technologique et responsabilité, seront les mieux positionnées pour tirer parti de cette évolution.

_____________________________

Par Mei Dent, Chief Product & Technology Officer, TeamViewer

