ProCyber de Provectio intègre une nouvelle brique SOC 24/7 et démocratise la cyberprotection pour les petites et moyennes organisations. En combinant supervision continue et réponse instantanée aux incidents, la solution entend offrir aux PME un rempart adapté aux menaces actuelles, sans lourdeur budgétaire.

La société rennoise Provectio cultive depuis 2004 son rôle de prestataire IT de proximité pour quelque 600 entreprises clientes, en infogérance, cloud et sécurité. Désormais, l’ESN bretonne muscle son portefeuille avec un centre opérationnel de sécurité (SOC) « nouvelle génération » intégré à son offre ProCyber lancée en février dernier.

La multiplication des attaques par ransomware, les exigences réglementaires (NIS 2, RGPD) et la pénurie de talents en cybersécurité poussent les directions informatiques à externaliser la surveillance 24/7 de leurs systèmes. Or, jusqu’ici, les SOC restaient souvent hors de portée des budgets PME. En rendant son service accessible sans engagement, Provectio répond à cette fracture avec un abonnement managé qui couvre l’ensemble du périmètre – postes EPP/EDR, réseau, web, données et conformité – et alerte en temps réel sur toute activité suspecte.

Une approche tout-en-un, mais modulaire

ProCyber repose sur une plateforme SIEM de pointe couplée à des analystes basés en France. La supervision se double d’actions correctives : isolation automatique des terminaux compromis, déploiement express de correctifs et chiffrement systématique des postes. Les entreprises peuvent activer, au besoin, la protection de la messagerie, la formation des utilisateurs ou encore la gestion sécurisée des mots de passe.

« Nous voulions une solution qui couvre l’intégralité du cycle de vie de la sécurité, de la prévention à la remédiation, sans complexité pour les TPE-PME », souligne Mounir Ait Bahadda, responsable de l’offre chez Provectio. « Le nouveau SOC assure une détection et une réponse en continu, sept jours sur sept, pour un niveau de tranquillité jusqu’alors réservé aux grandes structures. »

Des rapports mensuels pour piloter la posture

Chaque client reçoit un tableau de bord mensuel détaillant incidents, correctifs appliqués et indicateurs de conformité. Cette traçabilité facilite l’échange avec assureurs et auditeurs, tout en fournissant aux équipes IT une visibilité précise sur leur exposition aux risques.

Avec ProCyber, Provectio espère séduire un marché des services de sécurité managés en forte croissance. L’entreprise mise sur sa connaissance du tissu régional et sur une offre à la carte pour convaincre les dirigeants que la cyberprotection 24/7 n’est plus un luxe.

Plus d’informations : www.provectio.fr

À lire également :