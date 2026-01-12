Remplacer XPS par une grille de noms façon tableur Excel, c’était le meilleur moyen de perdre le public. Dell reconnaît son erreur et relance sa marque star, l’exhibe fièrement sur le capot des machines et focalise son discours sur ce qui pèse dans la décision du grand public : poids, écran, batterie, performances.

En renommant toute sa gamme l’an dernier, Dell prenait l’immense risque d’abandonner des marques populaires qu’elle avait mis de nombreuses années à imposer dans l’esprit collectif, telles que Inspiron ou XPS, pour tenter une approche très « acheteur d’entreprise » (Dell, Dell Pro, Dell Max, Dell Premium, Dell Pro Max…) d’une logique aussi imparable que son manque de sex-appeal.

Résultat, un an plus tard, Dell n’a jamais semblé aussi déconnecté du marché grand public et de ses réalités. Et ses ventes sur le secteur grand public ont chuté de 7% là où ses concurrents ont augmenté leurs ventes de 10 à 13 % !

Face à ce qui ressemble plus à un échec qu’un succès stratégique, Dell a confirmé au CES de Las Vegas ressusciter sa plus célèbre marque : « XPS ». La marque a toujours symbolisé le savoir-faire de Dell et la signature haut de gamme de sa gamme de PC.

Un an après, Dell admet donc s’être fourvoyé et n’avoir pas entendu les messages des analystes et du grand public. La firme relance sa marque XPS. « Nous revenons à nos racines avec un nouvel accent sur le grand public et le jeu vidéo » explique Jeff Clark, COO de Dell.

Les nouveaux ordinateurs portables XPS s’inscrivent dans le programme Copilot+ PC de Microsoft (malgré les déclarations polémiques de certains responsables de Dell comme quoi ces machines n’intéressent pas les acheteurs, alors que ces derniers attendent surtout qu’éditeurs et constructeurs en montrent le potentiel) tout en se focalisant sur la finesse, la légèreté, l’autonomie de la batterie et la qualité de l’écran des ordinateurs comme si le constructeur semblait soudain redécouvrir que ces qualités tenaient particulièrement à cœur aux acheteurs.

Ainsi, Dell a lancé au CES 2026, ses deux premiers nouveaux modèles XPS : un XPS 14 (à partir de 2000 dollars) et un XPS 16 (ç partir de 2200 dollars). Bénéficiant d’un nouveau design chic et épuré, ils sont équipés de la dernière génération de processeurs Intel Core Ultra X7 et X9 (ce qu’Intel propose de plus puissant). Ils ont une épaisseur de 14,6 mm et un poids de 1,3 Kg pour la version 14 pouces et 1,6 Kg pour la version 16 pouces. Ces machines sont annoncées avec 27H d’autonomie sur Netflix (donc avec connectivité active) et avec 40H d’autonomie en lecture vidéo locale. Des modèles plus accessibles devraient rapidement rejoindre la gamme ainsi qu’un modèle XPS 13.

