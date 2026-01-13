Après avoir intégrer Copilot à Microsoft Edge, aux Paramètres Windows, à la barre des tâches, à Xbox et aux applications Microsoft 365, l’éditeur cherche désormais à intégrer un peu plus son IA au cœur de Windows 11 et à l’incontournable « explorateur de fichiers ». Une initiative qui ne plaira pas à tout le monde mais qui paraît logique car il peut souvent être utile de converser avec ses fichiers et de faire des recherches intelligentes sur ses disques.

Microsoft s’est donné un objectif : faire de Windows un système d’exploitation « natif IA ». Un Windows « Agentique » qui anticipe les besoins des utilisateurs, accompagne les demandes et agit à la place de l’utilisateur pour ajuster des réglages et gérer des opérations complexes.

Le travail a déjà bien débuté, principalement sur les Copilot+ PC, avec le mode agent dans Microsoft Edge, le mode agentique dans les paramètres système, la recherche sémantique dans Windows, les fameuses actions agentiques « Click To Do », les fonctionnalités Studio Effects, la fonction Windows Recall, les fonctions GenAI de Paint, la reconnaissance OCR dans les captures d’écran, etc.

Et parmi les pistes encore en cours de réflexion et d’expérimentation au sein des équipes Windows, la dernière fonctionnalité IA en date n’est autre que l’intégration de Copilot au cœur de l’Explorateur de fichiers, sans passer par une application dédiée. Des indices repérés dans une version de test du système suggèrent une volonté claire de rapprocher l’assistant IA des usages quotidiens liés à la gestion des fichiers.

Une intégration logique après tout

Dans certaines versions préliminaires de Windows 11, un nouveau point d’entrée fait son apparition dans l’Explorateur : une option permettant de « discuter avec Copilot ». Cette fonctionnalité serait intégrée au ruban principal, mais aussi accessible via le menu contextuel lors d’un clic droit sur un fichier. L’objectif semble être de proposer une interaction directe avec l’IA, contextualisée autour des documents sélectionnés.

L’assistant IA pourrait d’un clic analyser le contexte du ou des fichiers et répondre aux questions posées en langage naturel par l’utilisateur, résumer le ou les documents ou suggérer des actions pertinentes. Une option pourrait permettre de détacher Copilot de l’Explorateur, laissant à l’utilisateur le choix entre une expérience intégrée ou plus autonome.

Cette évolution s’inscrit dans une stratégie plus large de Microsoft qui vise à faire de Copilot un compagnon transversal, présent dans l’ensemble de l’écosystème Windows et Microsoft 365. Après son intégration dans la barre des tâches, les applications bureautiques et certains paramètres système, l’Explorateur de fichiers représente une étape logique.

Il est important de rappeler qu’il ne s’agit là que d’expérimentations en cours et que les fonctionnalités évoquées ci-dessus restent cachées et réservées aux versions de développement de Windows 11. Microsoft ne s’est encore pas exprimé officiellement sur le sujet. Mais, l’idée est clairement sur la table avec la probable volonté de faire de l’IA une nouvelle interface naturelle entre l’utilisateur et ses fichiers.

