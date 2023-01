Cinq tendances émergentes ou grands comportements dans le domaine de la chaîne d’approvisionnement que nous pouvons nous attendre à observer en 2023 et dans les années à venir.

1- L’ESG, grande tendance de 2022, continue son chemin

La principale tendance qui s’est dégagée au cours de l’année passée est l’adoption accélérée de processus visant à améliorer le reporting ESG (Environnemental, Social et de Gouvernance). La poursuite de l’engagement en faveur de la durabilité est importante pour atteindre les objectifs de zéro émission carbone et satisfaire aux exigences réglementaires à l’horizon 2035 et 2050. Ceci est essentiel pour garantir la fidélité à la marque.

2- La transformation numérique dans le cadre de l’ERP continue

Les systèmes ERP sont aujourd’hui au cœur des opérations commerciales, mais les DSI doivent faire face à des pressions concurrentes. Ils doivent devenir plus agiles en accélérant leur passage au cloud, qui apporte plus de flexibilité à leurs opérations et contribue à renforcer la résilience de leurs activités. Dans le même temps, ils doivent tenir compte des événements incontournables du marché qui orientent leurs choix lorsqu’il s’agit de mettre à niveau leurs environnements ERP.

3- Nouvelles réglementations autour de la facturation électronique

L’adoption de nouvelles réglementations en matière de facturation électronique oblige les entreprises à mettre en place des processus complexes si elles veulent traiter avec des fournisseurs et des vendeurs dans des pays comme la France. L’Hexagone va par exemple bientôt introduire une nouvelle loi stipulant que toute entreprise souhaitant faire des affaires avec une entreprise en France doit avoir recours à la facturation électronique. Ceci a deux effets : d’une part accélérer les paiements aux fournisseurs, c’est-à-dire améliorer le flux de trésorerie tout au long de la chaîne d’approvisionnement, et d’autre part contribuer à accélérer le processus de collecte de la TVA auprès des entreprises par le gouvernement français, de manière plus rapide et plus précise. La France a été l’un des premiers pays au monde à introduire la TVA, mais la technologie peut désormais contribuer à accélérer la collecte de cette taxe. De plus en plus de pays vont adopter des législations en matière de facturation électronique, et ceci impose des processus complexes que de nombreuses entreprises ne savent pas comment résoudre.

4- Démocratisation des jumeaux numériques

Nous allons commencer à voir de plus en plus d’entreprises considérer et évaluer l’utilisation de jumeaux numériques de la chaîne d’approvisionnement. De la même manière que les équipes de Formule 1 ont recours à des logiciels de dynamique des fluides numériques (CFD) avancés pour modéliser numériquement les performances aérodynamiques de leurs voitures, les responsables de chaîne d’approvisionnement vont vouloir puiser dans le maelström de données à leur disposition pour modéliser les processus de bout en bout. Ainsi, toute perturbation potentielle d’un réseau d’approvisionnement peut être simulés dans l’environnement jumeau numérique avant de se produire effectivement et d’avoir un impact majeur sur la chaîne d’approvisionnement physique. La disponibilité de données en temps réel, telles que les données de capteurs provenant d’appareils IoT, associées à des flux de données externes tels que la météo, des fils d’informations de réseaux sociaux, et des données de transaction provenant d’un réseau commercial ainsi qu’à des informations dérivées d’outils d’IA/ML sophistiqués permettra aux entreprises de modéliser leurs opérations de chaîne d’approvisionnement de manière totalement inédite. L’expression « Big Data » existe déjà depuis plus de dix ans, mais l’introduction des jumeaux numériques de la chaîne d’approvisionnement laisse désormais envisager l’exploitation effective de toutes ces données et permettra aux entreprises d’en tirer davantage parti pour optimiser leurs opérations de supply chain.

5- Utilisation du métavers pour les activités commerciales

Enfin, les grandes entreprises vont progressivement commencer à analyser la manière dont le métavers pourrait être utilisé dans le cadre de leurs activités commerciales. Les technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée existent elles aussi depuis longtemps, mais, à l’instar de toutes les technologies de rupture, elles ont besoin d’un moteur de croissance du marché pour s’imposer auprès des entreprises et des consommateurs. Ceci permettrait aux entreprises de faire une représentation numérique de bout en bout de leur chaîne d’approvisionnement dans un monde en 3D. Cette représentation constitue de fait un jumeau numérique de la chaîne d’approvisionnement, et c’est un domaine que Gartner voit évoluer fortement dans les années à venir. En combinant des flux de transactions avec des données des capteurs IoT, qui surveillent par exemple l’état et l’emplacement des expéditions partout dans le monde, on peut dresser un tableau bien plus précis des opérations de la chaîne d’approvisionnement.

___________________

Par Sandrine Saintot, Vice-Présidente Europe du Sud, Business Network, OpenText.

