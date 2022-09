OpenText a de grandes ambitions et veut désormais s’imposer comme un éditeur multifacette dans la lignée d’Adobe, Oracle ou Microsoft. L’acquisition de Micro Focus renforce son portfolio d’offres de sécurité mais étend également son catalogue applicatif vers de nouveaux domaines…

C’est la grosse opération d’acquisition de cette rentrée 2022. L’éditeur OpenText annonce le rachat de Micro Focus pour la somme de 6 milliards de dollars.

L’opération peut surprendre car rien dans le portfolio de Micro Focus n’est aligné avec le business de gestion documentaire d’OpenText. Mais c’est bien là tout l’objectif du deal. Faire d’OpenText un éditeur majeur du marché, présent sur plusieurs domaines.

Depuis le rachat de Carbonite en 2020, l’éditeur s’était déjà ouvert à de nouvelles activités avec un fort focus sur la cybersécurité. Toutefois, ajouter un volet cyber-résilience lorsque l’on fait de la recherche et de la gestion documentaire coulait de sens.

Cette fois, Micro Focus vient enrichir le portfolio applicatif d’OpenText dans de multiples nouvelles directions. Car Micro Focus est surtout connu pour ses outils de développement qui permettent de moderniser les existants mainframes et d’intégrer les mainframes dans des chaines DevOps modernes. Mais l’éditeur britannique est aussi connu pour avoir récupéré (pour 8 milliards de dollars) en 2016, la division « logiciels d’entreprise » de HPE. De cette acquisition demeure essentiellement dans le portfolio de Micro Focus une suite d’outils de cybersécurité qui a probablement contribué à séduire OpenText.

Il sera intéressant de voir quelles synergies seront mises en place entre les catalogues des deux entités. Pour Mark J. Barrenechea, CEO et CTO d’OpenText, « une fois l’acquisition réalisée, OpenText deviendra l’une des plus grandes entreprises de logiciels et de cloud au monde, avec une énorme base de clients, une échelle mondiale et un go-to-market complet. Les clients d’OpenText et de Micro Focus bénéficieront d’un partenaire qui pourra encore plus efficacement les aider à accélérer leurs efforts de transformation numérique en libérant la pleine valeur de leurs actifs informationnels et de leurs systèmes centraux. »

À lire également :