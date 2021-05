OpentText, spécialiste de l’accès aux informations stratégiques et pertinentes, apporte à son offre de sécurité un module MDR (Managed Detection & Response) pour aider les entreprises à détecter les risques et menaces cachés avant qu’ils n’aient un impact sur le plan financier, juridique ou réputationnel.

OpenText est plus connu pour ses solutions de gestion documentaire que pour ses solutions de sécurité. Pourtant, l’éditeur a compris il y a plusieurs années déjà qu’il ne pouvait y avoir de données et documents sans sécurité et qu’il avait tout à gagner à s’imposer dans ce domaine. S’en est alors suivi l’acquisition de nombreux acteurs dont Guidance Software en 2017 et Carbonite/Webroot en 2019. Rappelons que dans son évolution vers des offres cloud, OpenText propose une offre « OpenText Security & Protection Cloud » qui fournit aux entreprises les outils dont elles ont besoin pour protéger leurs documents sensibles.

Déporté, le nouveau service MDR s’articule autour d’un centre opérationnel de sécurité virtuel (V-SOC) 100 % hébergé dans le cloud. Il s’appuie sur le machine learning et sur le cadre analytique MITRE ATT&CK. Avec cette nouvelle offre, OpenText étend donc son offre de « services managés » à la cybersécurité.

Les équipes OpenText peuvent intégrer toute source historique et établir des corrélations entre les ordinateurs de bureau ou portables, serveurs, équipements IoT, journaux de pare-feu, de systèmes de détection d’intrusion (IDS), de proxy, etc. au moyen de l’intelligence artificielle et de workflows avancés.

Mark Barrenechea, CEO, indique : « Le service MDR est opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Les analystes et les chercheurs de menaces allient une expérience de première ligne à une automatisation à la pointe du marché, à l’intelligence artificielle et aux logiciels OpenText pour aider les entreprises à détecter les menaces en temps réel, et non après plusieurs jours ou semaines ».