Micro Focus annonce la sortie de HCMX, une plateforme de gestion de cloud native et mutualisée exécutable dans le cloud public ou sur site.

Parmi les fonctionnalités proposées, un portail unifié pour tous les services qui repose sur la même architecture que SMAX (Service Management Automation X, la solution ITSM de Micro Focus) et partage avec elle des services communs tels que le traitement du langage naturel, la recherche intelligente et les agents virtuels.

Grâce à ce portail de services, les collaborateurs bénéficient d’une expérience plus fluide et à moindre coût via des services et conseils automatisés par de l’IA.

La maintenance du catalogue de services est simplifiée par l’automatisation du traitement des demandes de services, via la sélection ponctuelle des paramètres et des options. Il peut s’agir de services de bout en bout complexes et sophistiqués, car l’orchestration est compatible avec les moteurs de traitement d’AWS, d’Azure, de Google Cloud, de VMWare et d’autres applications et infrastructures.

L’automatisation des processus de traitement à l’échelle du cycle de vie – grâce à une bibliothèque incluant de nombreux workflows prêts à l’emploi – réduit la charge de travail des équipes IT.

Enfin, l’intégration des politiques à un programme de tâches capable de lancer des workflows selon les actions des utilisateurs garanti l’application dynamique des règles de gouvernance tout en assurant aux utilisateur un environnement et des services personnalisés.

Disponible dès aujourd’hui, HCMX fera l’objet de mises à jour prévues chaque trimestre.