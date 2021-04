OpenText, spécialiste de la gestion de l’information pour les entreprises, a profité son évènement annuel pour annoncer la version 21.2 d’OpenText Cloud Editions.

S’adaptant à l’accélération de la transformation numérique des entreprises et l’expansion des données stockées dans les clouds, l’éditeur poursuit l’évolution des ses offres « Cloud Editions » (OpenText Content Cloud, OpenText Business Network Cloud, OpenText Experience Cloud, OpenText Security & Protection Cloud) qui peuvent être déployées sur site, sur des clouds privés et dans les différents clouds publics.

Parmi les nouveautés, on retiendra principalement celles d’OpenText Content Cloud avec l’extension des fonctionnalités de gestion de la conformité à Microsoft Office 365, l’intégration d’OpenText eDOCS pour automatiser la classification des contenus et celle d’OpenText Axcelerate pour l’investigation de contenus.

Outre des améliorations et enrichissements aux logiciels déjà connus, OpenText propose deux nouveaux services multiclouds, OpenText Core Content et OpenText Case Management, qui servent de plateformes de services de contenus à OpenText CE 21.2 et qui s’adaptent aux différents métiers et secteurs d’activité de chaque entreprise.

Conçu pour connecter les contenus aux systèmes et utilisateurs, Core Content s’intègre avec les applicatifs métiers déjà en place dans les entreprises, avec notamment une intégration poussée avec SAP S4/HANA Public Cloud.

De son côté, Case Management est une solution SaaS « no code » pour simplifier la gestion les processus complexes et non structurés pour faciliter une résolution plus intelligente et rapide des dossiers. En combinant la gestion de contenus, de dossiers et l’intégration dans les principales applications, cette solution offre une approche unifiée de la gestion du cycle de vie des contenus d’une entreprise, dans le contexte de ses processus métiers formels ou informels.

Rappelons que toutes les offres « Cloud Editions » d’OpenText s’appuie sur les technologies avancées d’analyse et de comprehension des documents qui ont fait la réputation de l’éditeur et notamment sur OpenText Magellan avec ses composantes d’Intelligence Artificielle et de Machine Learning. Celle-ci s’enrichit avec la version 21.2 de Magellan Data Science Notebook pour enrichir l’IA avec vos propres modèles et une nouvelle version de Magellan Text Mining qui permet à des modèles multiples d’exploiter leur métadonnées respectives pour mieux classifier les données (données sensibles, données à caractères personnels, etc.) …