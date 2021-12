Micro Focus, éditeur permettant aux entreprises de construire, gérer, sécuriser et analyser leurs activités, annonce la disponibilité de son produit AIOps en mode Software a a Service : Operations Bridge SaaS.

Micro Focus continue de modernisation son ancienne offre de produits « On-Prem » et enrichit son offre SaaS. Cette nouvelle offre permet aux entreprises informatiques d’obtenir une observabilité complète, de résoudre les problèmes plus rapidement, de gagner en efficacité grâce à l’automatisation et de transformer leurs données en informations exploitables.

La flexibilité et la vitesse annoncées des déploiements Operations Bridge – SaaS éliminent la maintenance continue, les mises à niveau complexes ou les demandes de financements.

Une assistance 24h/24 et 7j/7, l’accès à l’OPTIC Data Lake de l’éditeur, mais également des intégrations avec plus de 200 outils informatiques populaires et une corrélation d’événements automatisée optimisée par le machine learning, font de la solution une offre très fonctionnelle et facile à déployer.

L’offre Operations Bridge-SaaS est d’ores et déjà disponible sur la marketplace AWS mais aussi directement ayprès de Micro Focus.

« Pour mettre au point cette nouvelle offre SaaS, l’équipe de Micro Focus a utilisé le meilleur de notre solution AIOps on-premise et l’a simplifiée en SaaS », explique Rohit De Souza, Vice-président principal et Directeur général de la Gestion des opérations informatiques chez Micro Focus. « Et à l’instar de nos autres offres SaaS, Operations Bridge – SaaS inclut des modèles flexibles de consommation et d’octroi de licences qui permettent de réduire les coûts de démarrage pour les entreprises, tout en fournissant une IA intégrée qui n’a pas besoin d’être couverte d’une licence, implémentée ou maintenue séparément. »