La cybersécurité au cœur de la stratégie des organisations françaises

Face à une menace cyber en constante évolution, les directions des systèmes d’information (DSI) et les responsables de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) doivent naviguer dans un environnement de plus en plus complexe. Cyberattaques par ransomware, compromissions de la chaîne d’approvisionnement, menaces persistantes avancées (APT), exploitation de vulnérabilités zero-day : le niveau de cybermenace reste très élevé en France selon l’ANSSI, dans les entreprises comme dans le secteur public.

InformatiqueNews suit en temps réel l’actualité de la cybersécurité pour vous aider à prendre les meilleures décisions stratégiques et opérationnelles. Notre rubrique Sécurité couvre l’ensemble des enjeux qui concernent les équipes IT et sécurité : gouvernance des risques, conformité réglementaire (NIS2, DORA, RGPD, Cyber Resilience Act), architectures Zero Trust, gestion des identités et des accès (IAM), détection et réponse aux incidents (EDR, XDR, SIEM, SOC), cyber-résilience et plan de reprise d’activité.

Des sujets clés pour les DSI et RSSI

Notre couverture éditoriale s’articule autour des grands défis qui structurent aujourd’hui la cybersécurité en entreprise :

Conformité réglementaire : NIS2, DORA, Cyber Resilience Act, RGPD — comment anticiper les obligations et éviter les sanctions.

: NIS2, DORA, Cyber Resilience Act, RGPD — comment anticiper les obligations et éviter les sanctions. IA et cybersécurité : l’intelligence artificielle comme vecteur d’attaque (deepfakes, phishing ciblé, IA agentique malveillante) et comme outil de défense (détection comportementale, automatisation SOC).

: l’intelligence artificielle comme vecteur d’attaque (deepfakes, phishing ciblé, IA agentique malveillante) et comme outil de défense (détection comportementale, automatisation SOC). Ransomware et cyber-résilience : les meilleures pratiques pour prévenir, détecter et se remettre d’une attaque, avec un focus sur la protection des données et la continuité d’activité.

: les meilleures pratiques pour prévenir, détecter et se remettre d’une attaque, avec un focus sur la protection des données et la continuité d’activité. Zero Trust et gestion des accès : pourquoi le périmètre de sécurité traditionnel ne suffit plus, et comment mettre en œuvre une architecture de confiance zéro adaptée à votre organisation.

: pourquoi le périmètre de sécurité traditionnel ne suffit plus, et comment mettre en œuvre une architecture de confiance zéro adaptée à votre organisation. Sécurité du cloud et souveraineté numérique : SecNumCloud, cloud de confiance, protection des données dans un contexte géopolitique tendu.

: SecNumCloud, cloud de confiance, protection des données dans un contexte géopolitique tendu. Threat Intelligence : comprendre les tactiques, techniques et procédures (TTP) des attaquants pour mieux anticiper et prioriser les défenses.

L’actualité cyber vue par et pour les professionnels de la sécurité

Chaque semaine, la rédaction d’InformatiqueNews analyse les grandes cyberattaques, les nouvelles vulnérabilités, les évolutions réglementaires et les innovations technologiques qui transforment la pratique de la cybersécurité en France et en Europe. Nos contenus s’adressent aux professionnels IT qui doivent arbitrer entre contraintes budgétaires, exigences de conformité et niveaux de risque acceptables pour leur organisation.

Retrouvez ici nos derniers articles, tribunes d’experts, interviews de RSSI et analyses en profondeur pour construire votre stratégie de cybersécurité et maintenir le niveau de protection de votre système d’information.