En 2023, près de la moitié (49 %) des entreprises françaises ont été victimes d’une cyberattaque, affectant sérieusement la confidentialité, l’intégrité ou la disponibilité de leurs systèmes d’information, selon le dernier baromètre de la cybersécurité du CESIN. Dans un tel contexte, la visibilité réseau est devenue essentielle pour identifier et contrer efficacement ces attaques. En surveillant en temps réel les anomalies, les entreprises peuvent limiter les dégâts et éviter des interruptions majeures.

Cette approche, qui peut être comparée à la traque de criminels dans une ville bondée où ils pourraient se fondre dans la foule ou se cacher à chaque coin de rue, exige une surveillance minutieuse. En cybersécurité, la détection des menaces repose sur une logique similaire. Le cybercriminel s’introduit insidieusement dans les systèmes, et peut y rester indétecté pendant de longues périodes comme en témoignent les nombreuses cyberattaques perpétrées au cours des dernières années. C’est pourquoi une visibilité complète du réseau est essentielle pour identifier les comportements inhabituels et intervenir rapidement avant que des dommages ne surviennent.

Connaître ses outils et ses actifs pour une protection efficace

Pour contrer un cyberattaquant, la première étape est de le rendre visible. Or, cela s’avère souvent difficile dans les environnements numériques complexes actuels. La visibilité reste fragmentée, car les outils de surveillance existants offrent différents niveaux de couverture. Par exemple, la technologie de détection des menaces de sécurité, Endpoint Detection and Response (EDR), se concentre sur les activités des appareils individuels, tandis que les plateformes Security Information and Event Management (SIEM) regroupent les journaux de plusieurs outils pour fournir une vue centralisée et en temps réel des événements. De son côté, l’Extended Detection and Response (XDR) élargit la surveillance à plusieurs domaines en collectant et en mettant automatiquement en corrélation des données sur plusieurs couches de sécurité. Enfin, le Network Detection and Response (NDR) se focalise sur le trafic réseau pour détecter des comportements suspects et identifier les menaces, en s’appuyant sur l’Intelligence Artificielle (AI) et le Machine Learning (ML).

Parmi ces technologies, la visibilité réseau est de loin la plus complète. Tout comme des caméras de sécurité placées à chaque coin de rue, elle surveille chaque connexion et interaction. Contrairement aux outils axés sur des terminaux individuels, elle montre comment tous les éléments sont interconnectés, ce qui facilite la détection d’un cybercriminel, quel que soit l’endroit où il tente de se cacher.

La visibilité réseau, détective des menaces

Les cybercriminels exploitent souvent les angles morts de la surveillance. Ils peuvent se déplacer latéralement et insidieusement entre les systèmes, utiliser des canaux chiffrés pour masquer leurs communications ou générer des alertes minimales afin de passer inaperçus. La visibilité réseau permet de contrer ces pratiques en offrant une vue non filtrée du trafic, rendant la dissimulation quasi impossible. Cette surveillance totale permet de repérer des anomalies telles que des flux de données inhabituels, des tentatives d’accès non autorisées ou des schémas de communication singuliers, qui sont autant d’indices d’une activité malveillante.

En outre, disposer d’outils de visibilité réseau offre aux entreprises une vue d’ensemble bien supérieure à celle d’autres outils de sécurité. Elle permet de surveiller chaque connexion, transaction et interaction. Cette vision globale est indispensable pour permettre aux organisations de détecter les comportements inhabituels plus rapidement, mener des enquêtes détaillées et protéger leurs systèmes contre les attaques sophistiquées. Cependant, la détection n’est que le début. Une enquête approfondie et une réponse rapide sont nécessaires à la maîtrise d’une attaque. Grâce à une visibilité réseau efficace, non seulement les menaces peuvent être identifiées en temps réel, mais les actions des cybercriminels peuvent également être retracées, permettant de comprendre comment l’incident a pu se produire. En analysant l’historique des événements, les équipes de sécurité peuvent reconstituer le parcours de l’attaquant, déterminer les points d’entrée et les actions menées, tout en mettant en place des mesures afin d’éviter que cela ne se reproduise.

En fin de compte, disposer d’une visibilité réseau revient à avoir un détective numérique qui veille en permanence sur chaque recoin de votre environnement, prêt à repérer les signaux de danger et à agir pour protéger les actifs les plus précieux de l’entreprise.

Par Philippe Alcoy, spécialiste de la sécurité chez NETSCOUT

