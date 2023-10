Les solutions de capture de paquets ont été conçues à une époque où la dynamique des environnements réseau actuels était difficile à imaginer. Aujourd’hui, elles fonctionnent bien dans des cas d’utilisation spécifiques, mais elles ne peuvent pas faire face à la flexibilité, à l’évolutivité et à la facilité d’utilisation des données de flux dans la plupart des cas d’utilisation quotidiens auxquels les ingénieurs réseau sont confrontés.

Ce livre blanc est le fruit de notre conviction selon laquelle la fusion de la visibilité des flux et des paquets en une seule et unique solution polyvalente constitue la technologie qui vous aidera à vous adapter à vos besoins futurs en termes de performance et de capacité. Ainsi, surveillons le flux en continu et capturons les paquets lorsque cela est nécessaire. En fin de compte, vous aurez probablement besoin d’analyser les PCAP moins souvent que vous ne le pensez.

Télécharger le livre blanc « Transformer ses opérations réseau avec des données de flux enrichies »