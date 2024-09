Dans un environnement IT en constante évolution, la visibilité des données permet d’identifier les tendances clés et de mieux adapter les opérations aux besoins business. En intégrant des outils d’intelligence artificielle, les entreprises peuvent anticiper les défaillances, optimiser leurs ressources et aligner leurs objectifs technologiques avec leurs priorités stratégiques.

Dans le monde (trépidant) des technologies de l’information, il est primordial de toujours garder une longueur d’avance. Et l’un des éléments clés permettant cette approche proactive est justement la « data visibility ». Commençons donc par définir les raisons de son importance et les principaux défis à relever pour améliorer cette fameuse visibilité des données au sein des entreprises.

Définition

La « data visibility » fait référence à la capacité de visualiser et d’accéder aux données de l’ensemble de l’infrastructure informatique, provenant de diverses sources (serveurs, applications, routeurs, ordinateurs, logiciels, etc.). L’objectif étant d’avoir une vue d’ensemble afin d’améliorer la surveillance, l’analyse et, in fine, la prise de décision. En effet, selon une étude menée en 2021 par Vanson Bourne, seulement 27 % des 600 responsables IT interrogés estimaient avoir une bonne appréciation des niveaux de performance atteints. Pourtant, 90 % d’entre eux considéraient qu’il était fondamental pour leur équipe de fournir des indicateurs clés de performance (KPI) et d’en rendre compte.

Pourquoi est-elle si importante ?

1 – Elle permet une meilleure prise de décision

Grâce à un accès complet aux données en temps réel, les responsables IT peuvent analyser avec précision les performances des systèmes, l’activité des utilisateurs et les métriques opérationnelles, se traduisant par une planification stratégique et des prévisions précises. Il est aussi essentiel de comprendre la disponibilité et d’anticiper toute dégradation potentielle du service pour justifier l’allocation du budget et évaluer de manière adéquate l’impact (éventuellement négatif) sur l’activité.

2 – Elle garantit une disponibilité de tous les services

Pour s’assurer que toutes les composantes informatiques soient disponibles, une surveillance continue et une analyse des données sont nécessaires. Cette approche proactive permet d’anticiper des maintenances et des mises à jour, évitant, en cela, les pannes intempestives.

3 – Elle assure une augmentation de l’efficacité opérationnelle

La « data visibility » permet également d’anticiper et de traiter les problèmes potentiels avant qu’ils ne se transforment en problèmes critiques. Une solution de monitoring IT fournit alertes et diagnostics nécessaires à un dépannage rapide, ce qui minimise les temps d’arrêt et maintient la fluidité des opérations. Last but not least, cela a aussi un impact sur les dépenses engagées et le TCO : en réduisant les faux positifs et le coût des appels, vous pouvez faire des économies tout en maintenant une qualité de service exceptionnelle.

4 – Elle soutient la croissance stratégique de l’entreprise

En fournissant une vue holistique des opérations IT, la visibilité des données permet aux responsables informatiques d’identifier les tendances, de prévoir les besoins futurs et de mettre en adéquation les initiatives IT avec les objectifs business de l’entreprise. Elle facilite la planification à long terme en soulignant les domaines à améliorer et les possibilités d’innovation, et enfin peut aider à justifier les investissements dans la planification de reprise d’activité (PRA), ou à négocier de nouveaux niveaux d’Accords de Niveaux de Service (SLA).

Quels sont les plus grands défis de la « data visibility » ?

L’un des principaux défis à relever pour assurer la visibilité des données est la fragmentation des solutions de supervisionentre différentes plateformes et différents systèmes. Sans intégration, les DSI ne peuvent pas avoir de vision globale, ce qui peut entraîner des défaillances dans le respect des engagements en matière de niveau de service. C’est pourquoi les entreprises ont besoin de solutions intégrées capables de fournir une vue holistique et garantissant l’accessibilité à toutes les données à partir d’une seule plateforme.

Le volume même de données générées par les environnements IT modernes peut par ailleurs être « écrasant ». Les gérer et les traiter en temps réel nécessite l’emploi d’outils robustes. Sans la capacité de gérer efficacement de grands ensembles de données, les organisations risquent de rater des informations essentielles et de subir des retards dans la détection et la résolution des problèmes.

Enfin, des données précises et cohérentes sont essentielles pour une prise de décision éclairée. A l’inverse, des données incohérentes peuvent conduire à des conclusions erronées et à des stratégies inefficaces. Mettre en œuvre des contrôles rigoureux de validation et de cohérence sur toutes les sources pour maintenir l’intégrité et la fiabilité des données est, en cela, primordial.

Quels outils pour une bonne visibilité des données ?

Une large gamme d’outils et de technologies sont disponibles pour répondre aux différents aspects de de la gestion IT. Ces solutions offrent des capacités de supervision complètes, et s’intègrent à divers systèmes informatiques afin de fournir une vision unifiée de l’infrastructure IT.

Ces outils tirent parti de l’intelligence artificielle (IA) pour améliorer la maintenance prédictive, optimiser les seuils d’alerte et aider à des analyses précises.

Exploiter l’IA et le ML (Machine Learning)

L’intégration de l’IA et de l’apprentissage automatique (ML) constitue une évolution majeure dans l’amélioration de la manière dont nous utilisons les données. Ces technologies changent totalement la donne, car elles permettent de détecter des schémas et des anomalies échappant jusqu’alors aux méthodes traditionnelles.

Les outils basés sur l’IA peuvent ainsi prédire les défaillances avant qu’elles ne se produisent, optimiser l’utilisation des ressources et gérer automatiquement la surveillance de routine. Cela rend non seulement la gestion des données plus efficace, mais libère également les équipes IT en leur offrant la possibilité de travailler sur des projets plus stratégiques et à plus forte valeur ajoutée.

Conclusion

Dans le paysage informatique moderne, la « data visibility » n’est pas un luxe mais une nécessité. Assurer un accès complet aux données permet une meilleure prise de décision, améliore la disponibilité des services, stimule l’efficacité opérationnelle, soutient la croissance stratégique et renforce la communication au sein de l’entreprise.

Par Loïc Besnard, Director of Product Marketing & Head Technology Evangelist chez EasyVista

