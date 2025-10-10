Entre hybridation cloud, souveraineté numérique et intelligence artificielle, Nutanix redéfinit les fondations de l’infrastructure moderne. À travers l’intégration d’OVHcloud et le déploiement de sa plateforme NKP, l’éditeur affirme sa vision : simplifier la complexité pour libérer l’innovation. Une vision que l’éditeur est venu déchiffrer à Paris à l’occasion de son « .NEXT On Tour 2025 ». Entretiens avec les responsables de Nutanix en France et en Europe.

Le Nutanix .NEXT On Tour a fait un stop par Paris le 2 octobre au CNIT La Défense. L’occasion pour l’éditeur pionnier de l’hyperconvergence puis du cloud privé et hybride, de rassembler décideurs IT, experts et partenaires autour des grandes tendances qui redessinent le paysage numérique. L’occasion également de remettre en perspective la vision de Nutanix, « Run Anything, Anywhere », avec un focus sur l’hybridation cloud, la portabilité des applications, et bien évidemment l’intégration de l’intelligence artificielle dans les environnements d’entreprise.

L’évènement a été animé par des keynotes inspirantes, des retours d’expérience concrets, et de nombreuses sessions techniques dédiées à la gestion du cloud hybride, à la migration depuis VMware, à l’adoption de Kubernetes avec Nutanix Kubernetes Platform (NKP), ainsi qu’aux nouvelles solutions Enterprise AI.

Pour InformatiqueNews et ChannelNews qui y avaient déplacé leur plateau TV, l’événement a aussi été l’occasion de rencontrer l’écosystème de partenaires, de DSI clientes et d’experts pour échanger sur la diversité des sujets qui préoccupent aujourd’hui les DSI et les clients Nutanix.

Mais l’évènement a aussi été l’occasion pour nous de rencontrer les responsables Français et Européens de Nutanix. Nous vous proposons de retrouver ici les Replays de ces entretiens.

« C’est une vraie fierté d’accueillir OVH à ce niveau d’intégration »

Entretien avec Guillaume André, GM France, Nutanix

À l’occasion de l’étape parisienne du .Next On Tour, Guillaume André, General Manager France, North & West Africa de Nutanix, revient sur une journée placée sous le signe de la communauté et de la souveraineté numérique. « Cet événement n’est pas centré sur nous-mêmes, mais sur tout notre écosystème », souligne-t-il. Il revient bien évidemment sur l’une des annonces les plus marquantes de cette étape Parisienne : l’intégration d’OVHcloud au sein de la solution Nutanix Cloud Clusters.« C’est une vraie fierté française », confie Guillaume André, heureux de voir un acteur national atteindre ce niveau d’excellence opérationnelle. Une avancée qui illustre la volonté de Nutanix d’allier performance, proximité et souveraineté des données.

Mais l’actualité du groupe ne se limite pas au cloud souverain. Nutanix entend consolider son rôle de remplaçant naturel de VMware tout en accélérant sur le « cloud native ». Avec son offre NKP, déjà classée dans le top 3 du Quadrant Magique Gartner sur Kubernetes, l’éditeur affiche une ambition claire : « Accompagner la maîtrise et l’industrialisation de l’IA avec des solutions containerisées solides ». Un positionnement stratégique qui place Nutanix au cœur de la nouvelle génération d’infrastructures hybrides et intelligentes.

« L’IA ne change pas notre mission, elle l’accélère »

Entretien avec Sammy Zoghlami, SVP EMEA chez Nutanix

Pour Sammy Zoghlami, SVP EMEA de Nutanix, la révolution de l’intelligence artificielle ne bouleverse pas les fondements de l’entreprise : elle en renforce l’ambition. « Depuis le premier jour, notre mission est de simplifier l’infrastructure pour que les entreprises puissent se concentrer sur l’innovation, pas sur la complexité. L’IA rend cette vision encore plus urgente. »

Selon lui, la véritable transformation ne viendra pas seulement des modèles, mais de la capacité à déployer et orchestrer efficacement ces charges de travail hybrides, entre cloud public et infrastructures locales. « Les DSI veulent avant tout maîtriser leurs données et leurs coûts tout en bénéficiant de la puissance du cloud. Notre rôle est de leur offrir cette liberté, sans compromis sur la sécurité ni sur la performance. »

Dans un contexte de souveraineté et de durabilité croissante, il plaide pour une approche pragmatique : « La clé, c’est l’équilibre : aider nos clients à tirer parti de l’IA là où elle a du sens, sans perdre le contrôle de leurs environnements. »

« Rendre l’infrastructure invisible, c’est toujours notre fil conducteur »

Entretien avec Thomas Cornely, Senior Vice President Product Management de Nutanix

Chez Nutanix, la simplicité n’est pas un slogan, c’est une philosophie d’ingénierie. « Depuis nos débuts, notre mission est de rendre l’infrastructure invisible », rappelle Thomas Cornely, Senior Vice President Product Management de Nutanix, rencontré à Paris lors du Next On Tour. Héritier de la vision de Dheeraj Pandey, le fondateur historique de la société, Thomas Cornely veille à prolonger cette quête d’extrême facilité d’utilisation, tout en l’adaptant à un monde devenu hybride et multicloud : « Rendre les choses simples, c’est ce qu’il y a de plus compliqué. »

L’évolution de Nutanix en témoigne : d’un pionnier de l’hyperconvergence, l’éditeur est devenu une plateforme unifiée pour orchestrer VMs, containers et environnements cloud, qu’ils soient on-prem, publics ou à la périphérie. « Nous avons très tôt parié sur l’hybride et le multicloud, explique Thomas Cornely. Aujourd’hui, vos environnements on-prem ne sont qu’un cloud parmi d’autres. »

Cette logique s’étend désormais au cloud natif avec le lancement d’AOS Cloud Native, version containerisée du moteur de stockage historique : « Nous avons refactoré notre cœur de produit pour le déployer nativement dans Kubernetes ; il devient capable de tourner n’importe où. »

Et Nutanix ne compte pas s’arrêter là. En ouvrant sa plateforme à des partenaires comme Pure Storage ou Dell, l’entreprise affirme une approche centrée sur le choix et l’expérience unifiée. « Notre ambition, c’est la “One Experience” : la même expérience, pour tous vos workloads et tous vos environnements — du datacenter à l’Edge en passant par le cloud. »

« Dans le business, les arbres ne montent pas jusqu’au ciel »

Entretien avec Grégory Lehrer, VP Business Development, Nutanix

Vice-président en charge du développement business et des alliances stratégiques de Nutanix, Grégory Lehrer incarne la dynamique d’un écosystème en pleine expansion. « Notre rôle n’est plus seulement d’assurer la compatibilité technique, mais d’apporter des solutions métiers clés en main qui fonctionnent nativement avec Nutanix », souligne-t-il. Basé aux États-Unis, il orchestre la montée en puissance d’un réseau de partenaires qui s’impose désormais comme un véritable moteur d’innovation. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : « Nous avons dépassé les 1 000 ISV certifiés et atteindrons bientôt les 1 500 », explique-t-il. Dell, HPE, Lenovo, Cisco ou encore Fujitsu distribuent désormais les solutions Nutanix, tandis que de nouveaux accords technologiques, comme celui signé récemment avec Cisco Webex, renforcent cette dynamique.

Pour Grégory Lehrer, l’écosystème Nutanix n’est pas seulement plus vaste : il est devenu stratégique. « Il faut désormais miser sur la qualité, sur les bons écosystèmes : ceux liés à l’IA et à NKP (Nutanix Kubernetes Platform). C’est là que se situe la demande du marché et que se joue l’innovation. »

Et de conclure, non sans humour : « Mon fils me dit : sky is the limit, dad. Mais moi, je sais qu’en business, les arbres ne montent pas jusqu’au ciel. »